利市封回收及重用封派發遇疫受阻　環團冀今起回收逾千萬個利市封

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-02-18 00:00

每逢農曆新年，利市封「氾濫」。有環保團體今日（18日）至3月3日在全港設立超過350個回收點，冀今年可回收超過1,000萬個利市封。回收後的利市封會暫存一段時間，再轉交庇護工場處理，明年農曆新年前，再免費供應市民重用。團體相信從二手利市封感染新冠病毒風險低，呼籲市民積極響應免浪費。

受疫情影響，不少機構營業模式及時間改變，甚至實施在家工作。綠領行動在今年農曆新年前擺設的街站較2020年同期減少一半至8個，僅派出超過51萬個利市封，較去年同期減少44%。綠領行動今年加強向非牟利團體及區議員推廣，合共派出209萬個新生利市封，但仍較去年派出超過300萬個，減少三成。

在回收量方面，綠領行動在2019年回收到超過1,000萬個利市封，去年受疫情影響，減少至逾350萬個，但當中約100萬個因過於殘舊、有破損等而無法重用。團體期望今年的利市封回收量，可回升至超過1,000萬個。即使今年部分市民選擇派電子利市，綠領行動總幹事何漢威引用早年調查數據，指港人一年使用3.2億個利市封，相信他們回收到的只是冰山一角。

何漢威（右）引用早年調查數據，指港人一年產生3.2億個利市封，相信他們回收到的只是冰山一角。（勞敏儀攝）

有市民或因衞生問題而對二手利市封卻步。何漢威表示，除了發指引建議參與機構員工處理利市封時，必須消毒雙手，也會先儲存利市封一段時間，再轉交庇護工場學員處理，他們進入工場時，必須量度體溫及消毒雙手，身體不適也不宜工作，處理後再儲存一年，才會交給市民重用。他認為病毒在紙張的生存期有限，感染風險甚低。

他又指，有市民直接把利市封放入廢紙回收箱，但部分設計加入絨面、珠片等，增加廢紙回收難度。

綠領行動宣布，今日起至3月3日，市民可到172 間參與機構於全港超過 300 個公眾收集點回收利市封。（勞敏儀攝）

Shell助員工回收舊衣、家電

根據民政事務總署管理的「社區舊衣回受箱計劃」收集的舊衣量，由2014年的503公噸增至2019年的835公噸，反映市民踴躍回收舊衣，但疫情下不少回收工作停擺，主要進口舊衣的東南亞國家因封關等因素，令舊衣無法轉口；而食品批發商、酒店、航空業等因經營困難，也減少食物捐贈。

香港蜆殼公司今年除在41個油站，協助回收利市封，也較去年度減少印製約10%利市封，並在設計不加入年份、生肖等、同時選用環保插口式設計。蜆殼亦首次在辦公室設回收點，向員工招收舊衣服、小型家電、玩具和賀年食品，把有用物資透過綠領行動，轉交受助機構，如基督教勵行會，再轉贈有需要人士。

Shell 首次在辦公室設回收點，向員工招收舊衣服、小型家電、玩具和賀年食品，再轉贈有需要人士。（勞敏儀攝）

蜆殼強調，回收物資必須沒有破損、可繼續使用；至於食物則必須在回收期起計，食用日期仍超過一個月、且沒有開封等。蜆殼至今已收集超過20箱回收物，例如蒸面機、電池爐、電子滅蚊機等，員工反應熱烈，既能回收，亦能助人，從中學習「斷捨離」。

▼利市封回收點▼