內地禁廢令｜消息︰港廢紙准售內地4間指定紙廠　暫解圍城危機

內地3年多前發出一道俗稱「24味」的回收禁令，觸發本港廢紙圍城，同時為進口廢紙批文定下死線。今年起內地將實施「禁廢令」，全面禁止外國廢料入境，令人擔心本港廢紙圍城情況，在2021年重現。 據了解，香港廢紙已初步覓得「出路」。消息指，內地將以另類形式安排本港廢紙進口內地，但必須交予4間指定紙廠處理，部分承辦商周三（12月30日）已與紙廠簽約，需按紙價變化每月續約。有已簽約回收商昨（31日）起已「裝櫃」，最快下周一（1月4日）運往內地。 新安排意味「港紙」仍可繼續售往內地，廢紙圍城危機暫時解除。環保署回覆《香港01》查詢時，未有正面回應相關安排，僅指會與內地相關部委保持溝通。

本港廢紙進口內地批文上月到期，港府遲遲未公布「港紙」該何去何從。回看2017年，內地亦曾一度停發廢紙進口批文，本港大部份廢紙出口商因未能獲得批文，隨即導致大量廢紙囤積碼頭，並發起停收行動，終觸發廢紙圍城。

消息︰本地廢紙仍可售予內地4間紙廠

面對內地禁廢令實施，本港環保業界過去曾倡以「大灣區」名義，向內地出口廢紙。環保署隨後以服務合約形式，聘請17間承辦商回收本地廢紙，目前規定前線廢紙回收價至少每公斤7毫。面對出口到內地的批文再次到期，本港回收業普遍靜待應對方案。

《香港01》取得消息，港府已與內地達成協議，暫容許17間政府合約承辦商與內地4間紙廠合作（即玖龍紙業、理文造紙、廣東華泰紙業及廣州造紙集團），由該4間指定紙廠接收本港回收的廢紙。

有承辦商透露，2020年12月下旬，獲環保署派「定心丸」。當局表明將有紙廠直接與承辦商接洽，回收商已向部分紙廠報價，及告知對方每月可提供廢紙數量，倘成功簽約，則最快本月起繼續出口廢紙至內地。

消息指，部分承辦商本周三已與內地紙廠簽約，需每月續約，回收紙價按當月紙價調整。新安排亦已生效，有營辦商昨日（12月31日）開始「裝櫃」，最快下周一（4日）出貨到內地紙廠。

另有承辦商估計，即使4間內地紙廠可接收本港所有廢紙，但因無法做到「百花齊放」情況，紙價或被壓低。他預料，由內地指定紙廠收紙安排，至少需維持到屯門環保園紙漿廠投產，「承辦商無話事權，如果政府要求本地廢紙要先滿足紙漿廠運作，我哋都要照辦」。該承辦商相信，當局日後或會限制廢紙出口，令本地營辦紙漿廠有優勢。

出口東南亞仍是後備方案防有「變卦」

即使「港紙」出口到內地的大門有限度開放，但部分承辦商，仍有計劃預留部分廢紙出口至東南亞。另有承辦商已接獲船公司回覆，南沙進口貨船將於1月18日至2月20日期間停運，擔憂內地政策或有突然轉變，為免廢紙滯港，售往東南亞仍為後備方案。

港府「低調」避談 或憂觸發WTO成員國投訴

港府就內地實施禁廢令後，本港廢紙「出路」問題一向保持低調。據了解，因香港及中國均以單獨成員身分，參與世界貿易組織（WTO），倘香港在出口廢紙上，在內地禁廢令下享「特殊待遇」，或遭質疑違公平貿易原則，故港府刻意低調處理。環保署回覆《香港01》查詢時，維持過去數月的口徑，該署發言人稱，「一直與國家生態環境部及相關部委保持溝通，了解及掌握最新政策和措施」，現時未有其他資料提供。

廢紙回收率續挫 2019年跌至35%

綠惜地球環境倡議總監朱漢強表示，本港廢紙回收率在2019年已跌至35%，是前所未有的新低。他認為，新安排是廢紙回收業界的一根「救命草」，有助穩定出口、節省運費，亦避免與歐美廢紙競爭。他認為，港府至今未交代有關安排屬過渡性質還是長遠措施，本港需反思是否繼續視內地為長遠出口依靠，以及有必要加快本地紙漿廠落成。他又認為，作為開放政府，相關安排的市場信息應對外公開。

朱漢強指出，近月發現回收紙皮淋水「加磅」問題故態復萌，甚至曾發現有人用消防喉往廢紙淋水，認為環保署必須做好監督，否則日後其他地區拒收只是「咎由自取」。環保署回覆指，收集的廢紙必須是不濕水及不混雜其他雜質，以維持或提升本港廢紙整體質量及市場競爭力，署方巡視各區約250間回收店或流動回收商，運作大致暢順及符合要求。