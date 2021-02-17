聶德權：疫苗抵港一周內可接種　打針與否必影響進場所、探安老院

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-02-17 12:38

新冠病毒疫苗即將到港，負責統籌疫苗接種的公務員事務局長聶德權表示，政府將在全港18區最少設立一個疫苗接種中心，並在醫管局門診、私家醫院及診所提供接種，並會安排外展隊到安老院舍，為院友及員工接種。 聶德權指，當局一直與疫苗供應商緊密聯繫，視乎疫苗到港的時間及數量，預計疫苗抵港後約一星期內，就可逐步展開在不同場地的接種工作，預料接種疫苗後，安老院舍探訪安排、病毒檢測、進入場所或不同活動等防疫工作「一定會有分別」，相信專家會按科學方式考慮，但稱接種疫苗屬自願性質。

聶德權。（資料圖片／余俊亮攝）

聶德權接受商業電台專訪時表示，長者、醫護人員、安老及殘疾人士院舍的院友及職員、與及跨境運輸、口岸人員，前線抗疫人員等對日常運作重要的人，都屬優先接種群組。

28公務員因反修例正受查或訴訟

另外，聶德權指，政府一直嚴肅跟進在反修例事件中參與非法公眾活動而被捕的公務員，目前正接受調查或進行訴訟程序的公務員有28人，他們正被停職，接受相關紀律程序跟進。他又指，有部分公務員在試用期內犯事、被捕或判罪，因而被終止聘用。

聶德權重申，未來會加強公務員有關國家事務、《憲法》、《基本法》、國家安全等培訓，而近年在施政報告提出設立的公務員學院，會暫以並以北角的公務員培訓處使用。

至於公務員宣誓方面，政府上月向各部門發信要求執行，聶德權指政策推行順利，重申有關責任是公務員在加入政府當刻已開始肩負，現時只是透過簽署聲明等方式確認責任，相信絕大部份公務員都能接納，強調不接納者未必適合擔任公務員。