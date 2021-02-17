東鐵新系統又出事！　事隔兩天港鐵終認東鐵工程車再現「假衝燈」

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-02-17 16:37

東鐵線新信號系統投入服務將近兩周，雖然在啟用新系統前，港鐵指已解決「入錯線」、「假衝燈」等問題，惟《香港01》早前接獲消息稱，仍有工程車出現「假衝燈」，即系統誤判列車衝燈，最高試過一晚出現多達19次誤判。 事隔兩天，港鐵今日（17日）終回覆，承認出現「假衝燈」問題，但未具體解釋為何仍出現同樣問題，只稱須磨合及調校，近日相關問題出現次數減少，並重申不影響列車安全運作。機電署發言人表示，系統磨合初期出現的問題，雖不會影響鐵路安全，但引致列車服務延誤，情況並不理想。

▼9卡列車通車情況▼

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港鐵原本計劃於9月改用新信號系統。不過更換前夕，《香港01》率先揭發系統出現「帶錯路」，致列車「入錯線」問題，結果啟用前夕臨時煞停更換，港鐵事後設調查委員會徹查問題；在調查期間，《香港01》再揭發新系統出現「假衝燈」情況，即列車原本正確依照燈號停駛，卻會被系統誤判衝燈。

到了本月初，港鐵公布調查報告，指停用了引致上述問題的程式。港鐵當時指，已停用出現問題的程式，由於該程式只提供附加功能，停用後不影響運作，問題亦已解決，並決定在2月6日改用新信號系統。

▼新韓製9卡列車與原有日本製「千九」列車▼

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不過《香港01》早前接獲消息，新系統啟用後，有工程車曾一晚內出現19次「假衝燈」問題。港鐵今午終回覆，承認有工程車出現假衝燈問題，系統錯誤發出衝燈警號，但實際上，列車未有越過停車信號燈。港鐵續指，由於舊有信號系統，於羅湖貨場、上水側綫及何東樓車廠等地方，未有配置有關警號，因此新系統的配置及程序，須磨合及調校，以配合運作需要。

港鐵又稱，在相關路段實施操作安排管控措施後，出現「假衝燈」情況近日已減少，工程人員正與系統承辦商溝通，跟進及調校系統。港鐵表示，更換新信號系統極為複雜，重視磨合情況，強調現時情況不影響列車安全運作。然而，港鐵未有具體交代事故原因。

機電署︰問題引致列車服務延誤情況並不理想

就東鐵綫新信號系統投入服務後出現的問題，港鐵已向機電署及相關政府部門作出匯報，本署亦要求港鐵公司提交報告，找出事故成因及提出改善措施。該署及相關部門會繼續密切注視新信號系統的運作情況。

機電署強調，系統磨合初期出現的情況，雖不會影響鐵路安全，但引致列車服務延誤情況並不理想。港府會就近日東鐵線的服務事故，與港鐵作出跟進。

翻查資料，港鐵在去年9月時，曾揚言已為引進新系統安排6,000多次演練，試車行駛超過7.4萬公里，系統暢順安全。不過在新系統投入運作後，除再度出現聲稱已獲解決的「假衝燈」問題，在系統啟用當日的早上，上水站已先後出現兩次信號問題，一度引致「塞車」情況，多輛列車需排隊入站；之後接連數天，都多次出現問題令列車服務受阻，無論9卡列車，抑或12卡列車，都曾出現故障。