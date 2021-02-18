晚市重開　何栢良：食肆隔板應三面圍封　暫不應進食自助餐

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-02-18 11:55

新冠肺炎疫情近日放緩，政府今日（18日）起放寬部分措施，食肆晚市亦可重開。港大感染及傳染病中心總監何栢良今早於電台節目表示，現時食肆執行防疫措施的情況不理想，隔板未能有效防止病毒傳播，認為政府須向業界清晰講解標準，例如之前的一份文件提到，隔板應三面圍封、高度不可低於顧客頭頂水平、厚度不少3毫米。他又稱，自助餐始終較高危，部分人不戴口罩領取食物，認為即使恢復晚市，都暫時避免進食自助餐，形容：「中招機會好大」。

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何栢良於商台節目《在晴朗的一天出發》表示，雖然政府現時對食肆有若干規定，例如桌子間要有1.5米距離、放設隔板等，但他認為現時食肆未有嚴格執行措施，隔板質素參差。他表示，如切實執行相關措實，確有助防疫，政府應清晰地向業界說明如何執行，現時政府提供的文件，市民未必容易理解，過往亦只有一份食環署文件，有清晰建議如何設置隔板。

食環署的一份文件，曾就隔板規格提出三項建設。（食環署）

何栢良引述文件指，隔板應三邊圍封，只有顧客就座的一方留下空間；隔板高度不低顧客坐下時的頭頂水平；厚度亦不可少於3毫米。他認為，相關建議有助防疫，政府應向食肆說明，之後如有違反便要執法。此外，他表示現時食肆入座率只可達一半，認為食肆門口應清楚列明座位上限，可更清楚知道是否已達過半入座人數。

何栢良認為，現時食肆執行防疫措施的情況不理想，隔板未能有效防止病毒傳播。（資料圖片）

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另外，現時規定只有進食時，才可脫下口罩。何栢良表示，按規定即使只是前往廁所，或進食自助餐時離座領取飲料，都必須戴上口罩，如有違反已可罰款5,000元。他認為，進食自助餐較高危，部分人未必戴上口罩離座，而且隔板質素參差，卻可能多人同座一張長桌，形容為「不設防」、「中招機會好大」，建議市民暫時避免進食自助餐。