強制檢測大廈｜增11幢　鰂魚涌惠利大廈二度檢測　葵涌消防局上榜

撰文： 麥凱茵 最後更新日期： 2021-02-17 23:54

新冠肺炎疫情未了，政府今晚（18日）公布11幢大廈納入強制檢測公告名單，當中鰂魚涌惠利大廈再次上榜要重檢，該大廈在本月8日才被圍封，並累計出現9宗確診個案。至於另外10幢則是較早前已公布的大廈，包括維港．星岸、匯景花園1座等，另葵涌消防局因爆疫，列工作場所強制檢測。

10宗源頭不明 9患者居住大廈要檢測

今日新增12宗本地個案，10宗源頭不明個案，患者分別居於沙田乙明邨明恩樓、觀塘匯景花園1座、深水埗福華大廈、彌敦道金冠大廈、紅磡維港．星岸2座、元朗康城大廈、黃大仙安利大廈、屯門富泰邨秀泰樓、佐敦覺士道1A高景臺。另外，一宗相關個案患者住在油塘高翔苑高鳳閣。

以上提及10幢大廈均列入強制檢測名單。尖沙咀華源大廈C座有一名居民染疫，雖屬源頭不明，但由於剛完成強制檢測，沒有再上榜。

至於鰂魚涌惠利大廈繼本月7日後，再次被列入強檢大廈名單。衞生署指病毒潛伏期有機會較長，因此有關人士須進行第二次檢測。

葵涌消防局累計4宗 曾進入者需強檢

葵涌消防局出現兩宗或以上的確診個案，故被納入強制檢測公告。早前有一名53歲消防隊目確診，全局70多名消防處人員需接受檢疫，今日再多兩宗與葵涌消防局相關個案，一人是在局內工作，另一人則是確診者的密切接觸者。今日10宗初步確診個案中，一人亦是消防隊目的隊員，故所有過去14日內曾逗留2小時的人都必須接受強制檢測。

任何人在本月4日至17日期間曾身處名單的大廈或地點，必須要在本月19日（周五）前完成檢測，否則可處定額罰款5,000元。

政府明日（18日）會在下列地點增設流動採樣站：堅彌地城遊樂場、中環愛丁堡廣場、鰂魚涌社區會堂停車場、九龍佐治五世紀念公園、屯門富泰邨美泰樓、屯門湖山路社區會堂、天水圍天瑞體育館、大圍村南道（近港鐵大圍站A出口）及沙田乙明邨籃球場。

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