新冠疫苗｜約一千診所參與注射　林哲玄：優先群組應帶證明文件

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-02-18 09:51

新冠疫苗接種計劃如箭在弦，疫苗顧問專家委員會周二（16日）推薦港府使用內地科興疫苗；政府消息人士亦指，100萬劑科興疫苗最快於明日（19日）抵港，料下星期可以接種。醫護誠信同行主席林哲玄有份負責其中一個疫苗接種中心，他今早於電台節目表示，相信2月底至3月初可開始接種。他表示，每間中心只可接種一款疫苗，初時其中心是準備注射德國BioNTech/復星疫苗（復必泰），現時未知會否改為接種科興，不過即使更改亦未有太大困難，因科興更方便接種。 林哲玄又指，市民須於網上預約接種，而獲優先接種的群組，應帶同文件證明，例如覆診紀錄卡。他續指，市民接種前會獲發同意書，確認後才可接種。 醫工會會長楊超發表示，大約有1,000間診所準備注射科興疫苗，診所從政府領取疫苗時，亦會一同獲發救急針，以應對特殊情況。

▼科興疫苗製造過程▼

+ 36 + 36 + 36

林哲玄及楊超發先後接受港台節目《千禧年代》訪問。林本身協助營運灣仔伊利沙伯體育館接種中心，他表示，中心本身準備注射復必泰，其程序較複雜，須預備人手稀釋，不過現時科興疫苗先到港，未知會否改為注射科興。他表示，每間中心只會接種一款疫苗，市民日後可揀到不同中心，選擇心儀疫苗，但據其了解，中心未有權決定注射那一款疫苗。

市民在接種前可於現場觀看影片了解更多資訊

林哲玄指，市民必須上網預約接種疫苗，期間須觀看相關資料，假如長者不懂上網，除了由他人協助，亦可到郵局、屋邨辦事處尋求協助。他續指，到接種中心後須要登記，可優先接種人士應帶同文件證明，如覆診紀錄。他表示，接種前可於現場觀看影片了解更多相關資訊，並須在正式接種前，於同意書畫上剔號以確認，然後方可接種疫苗。他指，接種後會獲發針卡，如有醫健通帳號，亦會有相關電子紀錄；另會獲安排到休息區休息至少15分鐘。

+ 6 + 6 + 6

有約一千間私人診所參與接種計劃



楊超發之後表示，有約1,000間私人診所參與接種疫苗，相信主要注射科興疫苗，因較易處理，只須藏於一般的藥物雪櫃，情況與一般流感疫苗相若，醫生已熟悉程序。他表示，從政府領取疫苗時，亦會發救急針，一旦有接種人士出現突發過敏，都可以即時急救。他又指，假如疫苗未有人接種，將會歸還政府。