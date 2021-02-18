科興回覆01：疫苗明下午將由國泰航班運抵香港　存於6個恆溫箱

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-02-18 13:13

食物及衞生局今天（18日）早上發出認可，批准內地科興生物的滅活疫苗作緊急使用，供港的首批約100萬劑科興疫苗快將運抵香港。 科興回覆《香港01》查詢時表示，昨天(17日)已將100萬劑疫苗由北京大興區的冷庫運往首都國際機場，料明天下午會由國泰航空的飛機運到香港。科興又指，100萬劑疫苗會儲存於6個恆溫箱運到香港。科興料如無延誤，預計抵港時間為明日下午約5時30分。

科興也在部分疫苗箱體上和恆溫箱內額外放置溫度記錄卡，接收疫苗的一方收取疫苗後可以讀取全程溫度記錄。（科興提供）

昨日已將100萬劑疫苗運至北京首都機場

科興表示，由於疫苗需於機場監管庫放置至少24小時，昨天便已經把100萬劑疫苗由北京

大興區的北京科興中維生物技術有限公司冷庫，運往首都國際機場，料明天下午會由國泰航空的飛機運到香港。

供港的首批約100萬劑科興疫苗快將運抵香港。（科興提供）

科興稱，本次科興疫苗的冷鏈運輸使用了溫控性能及安全性強的溫瑞通（Envirotainer）RAP e2醫藥冷鏈專用航空集裝箱。該公司先把1200劑疫苗放置在一個小箱內，再把32個小箱包裝在一起，放於一個托盤上，並把27個托盤分別放於6個RAP恆溫箱內。

科興指出，RAP恆溫箱本身能保持內部溫度在攝氏5度，能夠記錄溫度。這些恆溫箱會放於保證在攝氏2-8度的冷藏車，「從公司運到首都機場時相當於雙保險來保證疫苗的溫度。」另外，科興也在部分疫苗箱體上和恆溫箱內額外放置溫度記錄卡，接收疫苗的一方收取疫苗後可以讀取全程溫度記錄。

▼2月18日年初七起 晚市堂食須使用安心出行▼

+ 4 + 4 + 4

▼科興、BioNTech/復星、阿斯利康疫苗保護率及副作用▼