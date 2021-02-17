新冠疫苗│財委會下周討論異常事件保障基金　傷亡最高賠300萬

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-02-17 21:51

政府計劃3月初展開新冠肺炎疫苗接種計劃，立法會財委會下周五（26日）將討論為接種新冠肺炎疫苗後出現的異常事件設立保障基金，涉及款項10億元。立法會文件顯示，如果有人接種疫苗後死亡或受傷，40歲或以上人士最多可獲賠償最200萬至250萬元，40歲以下最多可獲賠250萬至300萬元。 政府將面癱、嚴重過敏反應住院治療、敗血症、死亡和殘疾、敗血症、死亡和殘疾等列入疫苗嚴重或非預期異常事件。

政府向立法會提交文件，擬為接種新冠肺炎疫苗後出現的異常事件設立10億元的保障基金，若40歲或以上人士接種疫苗後死亡可獲賠200萬元，40歲以下人士死亡可獲賠250萬元。

至於接種新冠肺炎疫苗後出現與嚴重異常事件相關的傷害，40歲或以上人士最多可獲賠250萬元，40歲以下人士最多可獲賠300萬元。

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政府文件列明屬接種疫苗嚴重或非預期異常事件包括面癱、嚴重過敏反應、由醫護人員或公眾認為免疫接種引起的任何其他嚴重和異常情況、住院治療、敗血症、死亡和殘疾等。

有建制派議員相信，不會有人反對設立保障基金，料可在下周五完成審議。

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