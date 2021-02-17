新冠疫苗│財委會下周討論異常事件保障基金　傷亡最高賠300萬

政情
撰文：
最後更新日期：

政府計劃3月初展開新冠肺炎疫苗接種計劃，立法會財委會下周五（26日）將討論為接種新冠肺炎疫苗後出現的異常事件設立保障基金，涉及款項10億元。立法會文件顯示，如果有人接種疫苗後死亡或受傷，40歲或以上人士最多可獲賠償最200萬至250萬元，40歲以下最多可獲賠250萬至300萬元。

政府將面癱、嚴重過敏反應住院治療、敗血症、死亡和殘疾、敗血症、死亡和殘疾等列入疫苗嚴重或非預期異常事件。

政府向立法會提交文件，擬為接種新冠肺炎疫苗後出現的異常事件設立10億元的保障基金，若40歲或以上人士接種疫苗後死亡可獲賠200萬元，40歲以下人士死亡可獲賠250萬元。

至於接種新冠肺炎疫苗後出現與嚴重異常事件相關的傷害，40歲或以上人士最多可獲賠250萬元，40歲以下人士最多可獲賠300萬元。

▼科興、BioNTech/復星、阿斯利康疫苗保護率及副作用▼

+2
+2
+2

政府文件列明屬接種疫苗嚴重或非預期異常事件包括面癱、嚴重過敏反應、由醫護人員或公眾認為免疫接種引起的任何其他嚴重和異常情況、住院治療、敗血症、死亡和殘疾等。

有建制派議員相信，不會有人反對設立保障基金，料可在下周五完成審議。

▼疫情趨緩　年初七（2月18日）社交距離措施有條件放寬▼

+15
+15
+15
新冠疫苗｜缺第三期報告民主黨憂市民觀感差　促預算案勿削福利
新冠疫苗｜20多間接種中心本月底起分批啟用　部份中心或供應科興
美國寒流下全國逾550萬戶停電　最少15人身亡　新冠疫苗供應受阻
醫管局七新冠疫苗接種中心　消息：一間30多醫護　4分鐘注射一人
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。