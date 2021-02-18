林哲玄：對疫苗成份過敏不可接種　未有數據說明對孕婦有何影響

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-02-18 13:06

疫苗顧問專家委員會周二（16日）推薦港府使用內地科興疫苗，100萬劑疫苗亦快將抵港，接種計劃如箭在弦。醫護誠信同行主席林哲玄今早（18日）於電台節目表示，如得知對新冠疫苗內某些成份過敏，就不可接種；而在接種新冠疫苗前14天，曾注射其他疫苗，亦應延遲接種。他又稱，雖未有證據指懷孕時不能接種，但亦沒有數據說明接種後的影響；另外，如母親須餵哺母乳，現時亦未有資料證明，疫苗會否經母乳傳至嬰兒，相關人士應特別留意。

▼科興疫苗製造過程▼

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林哲玄今早於港台節目《千禧年代》表示，其實只有非常少量原因，以致不可接種疫苗，例如之前接種同款疫苗時出現過敏情況，又或得知對疫苗內的一些成份出現過敏反應。他又指，如過去14日曾接種其他疫苗，都應延遲接種。

林哲玄亦提醒，部分人須特別留意，考慮是否接種，例如孕婦，雖現時未有證據指，懷孕時不能接種，但亦沒有數據說明接種後的影響。他又稱，母親如須餵哺母乳，現時亦未有資料證明，疫苗會否經母乳傳至嬰兒。另外，如部分人須服用「薄血藥」，或本身血凝固有問題，雖並非不可接種疫苗，但針口或會出現瘀傷，接種後須較長時間按住針口。

林哲玄有份營運灣仔伊利沙伯體育館接種中心，他表示，政府會按接種量，以及營運比例，向營運者提供費用，假如接種人數少，中心或只會開分三分之一的接種站，即例如中心原本有15個接種位置，但開放5個。他表示，中心並非牟利形式經營，會先支付員工薪金，但假如接種反應冷淡，確有可能虧損。

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另外，政府就接種疫苗設賠償基金，港大感染及傳染病中心總監何栢良於商台節目《在晴朗的一天出發》表示，即使出現賠償個案，但並不代表疫苗欠安全。他估計，基金與英國的運作相似，假如接種者出現政府列表內的嚴重徵狀，會由專家評估是否由疫苗引起問題，一旦未能排除與疫苗有關，就會提供賠償。他續稱，即使確診的年輕人，其重症比率較低，但都可能傳染至年長家人，呼籲所有市民都盡快接種疫苗。