青協夥電訊公司推100個職位空缺　月薪最高3.8萬元　最快下月上班

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-02-18 13:07

受疫情影響，本港失業率持續上升，畢業生求職困難重重。香港青年協會推出「資訊及通訊科技人才培訓計劃」（Telecommunications Opportunities Programme，簡稱TOP），於電訊業創造100個全職初級職位，提供為期一年的工作機會，月薪介乎11,000至38,000元。

受疫情影響，本港失業率持續上升，畢業生求職困難重重。（資料圖片）

「資訊及通訊科技人才培訓計劃」由商務及經濟發展局委託，青協負責執行，邀請電訊相關公司為18歲或以上青年提供12個月工作機會，獲11間本地電訊公司支持，例如中國移動、香港寬頻、香港華為、SmarTone等，提供50個職位、共100個空缺，包括軟件程式編寫員、助理工程師、平面設計師、數據分析師、顧客服務、銷售和市場推廣人員等。其中和記電訊的系統分析員月薪最高可達3.8萬元。

青協青年就業網絡將為實習生提供職前及在職培訓，由社工跟進其入職情況，並提供就業諮詢服務，協助他們在工作上有更穩定發展，同時了解自己職涯方向。

TOP的招聘程序。（青協提供）

中國移動香港有限公司人力資源部高級經理江伊伶表示，隨5G發展日趨重要，預料電訊行業未來大有可為，對相關人才的需求也越趨龐大。她說，透過計劃聘請的青年，學習機會、職位要求及薪酬福利與現職員工無分別，以家居市場產品主任為例，需要洞察市場所需、物色廠商、跟進銷售流程及渠道等，並著重申請者有否知識、見識及膽識。計劃完結後，她稱若表現良好，願意繼續聘請，也可申請嘗試其他工作崗位。

香港青年協會督導主任鄺穎琦引述職業訓練局創新及科技訓練委員會發表的《2018創新及科技業人力調查報告書》，預計明年需求人數增至超過10萬。她指，現已收到超過40個申請，並會交予公司自行篩選及招聘，預計最快下月開始上班。她又指，目前失業問題嚴重，預計短期內未必完全解決，希望透過計劃為有發展潛力而年輕人亦感興趣的行業，增加人手，青協亦會在這段真空期內提供進修及訓練機會，期望一年後經濟好轉，公私營機構可繼續提供工作機會，讓年輕人不會白費這一年的工作經驗。

TOP將為僱主提供每月薪酬資助，每位沒有工作經驗的2020年畢業生或2021年準畢業生，資助額為5,610元，而擁有不多於5年工作經驗的青年，資助額為10,000元，以12個月為上限。應聘者須年滿18歲、持有香港身份證，並取得專上或大專院校的認可證書、文憑或學位，以及累積不多於5年的工作經驗，或是準畢業生。計劃受勞工法例及最低工資保障，月薪及花紅等由受僱公司決定。