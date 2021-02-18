口罩｜傳統膠片生產商研發抗菌塗層　可應用於透明口罩　3月推售

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本地塑膠片材生產商聯同科研公司研發出抗菌防霧塗層（InvisiArma），可殺死高達99.9999%以上的大腸桿菌、金黃色葡萄球菌等，能應用於防疫產品，包括透明口罩、面罩等，及水果盒、外賣盒等食物包裝。當中透明口罩預計於3月推出市場，零售價為20元一個。

其他應用塗層的用品包括面罩、口罩盒。（張嘉敏攝）

InvisiArma抗菌防霧塗層由勉勵龍（香港）有限公司及宇天新技術有限公司研發，並於中華廠商聯合會協助商品化。配方糅合螯合鉑離子的抗菌性及防霧功能，塗層已取得認證，可殺死高達99.9999%以上的大腸桿菌、金黃色葡萄球菌等，並取得ASTM E2180及ISO22196認證。

塗層可以應用於防疫產品，包括透明口罩、防護面罩及餐墊；水果盒及外賣盒等食品包裝，及藥品包裝、注射、手術器材等包裝。當中透明口罩料於3月推出市場，預計售20元一個。

食物包裝盒亦可應用有關塗層。（張嘉敏攝）

宇天新技術有限公司生物科技總監梁思敬稱，透明口罩為非醫療用口罩，不建議於高危地方，如醫院等地方使用。他解釋，透明口罩有別於外科口罩以過濾方式阻擋飛沫傳播病毒，而是以主動殺菌方式保護使用者。他稱，包裝上建議一次性使用，但只要不要用紙巾等抹口罩，基本上不會破壞塗層。

勉勵龍（香港）有限公司董事陳香蓮（右一）稱，透明口罩訂單來自婚紗店、藝人及大型活動。（張嘉敏攝）

勉勵龍（香港）有限公司董事陳香蓮稱，公司面對轉型問題，加上疫情阻礙國內發展，故構思今次產品。她稱，於CMA檢定中心協助下，令開發時間由原本1至2年縮短至1年內。她稱，現時最多訂單來自婚紗店、藝人及大型活動。

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