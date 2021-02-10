醫管局斥1.63億元購納米口罩　出現斷繩、駁口穿孔　須停用回收

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-02-10 16:05

新冠肺炎疫情去年來勢洶洶，全球鬧口罩荒。醫院管理局當時因N95口罩供應緊張，斥資約1億6300萬元購入本地製的NASK納米纖維口罩，惟其後醫護發現納米口罩質素參差，出現斷繩、接駁口穿孔、口罩上有污漬等問題。 醫管局表示，已回收有關批次交回供應商，初步認為事件與品質監控程序不足有關，已要求供應商日後就每個批次提交樣本，供醫管局檢查。

有醫管局醫護發現，本地製的NASK納米纖維口罩質素參差，出現斷繩、接駁口穿孔、口罩上有污漬等問題。（資料圖片／余俊亮攝）

醫管局即時停用交回供應商



醫管局員工陣線主席余慧明早前曾表示，不少醫護發現NASK口罩質素參差，曾在佩戴時斷繩。



醫管局最新回覆傳媒承認，近日發現納米口罩出現品質問題，包括掛耳繩斷裂或覆蓋下頷位置破損，而醫管局已即時停用有關批次，並交回供應商作詳細檢驗。

NASK納米纖維智能口罩有不同版本，其中N95版本較一般的更透氣，在疫情中一度成搶手貨。（網上圖片）

據供應商提供予醫管局的資料，初步相信事件與品質監控程序不足有關，而醫管局已要求供應商即時加強抽檢，日後生產的每個批次均須向醫管局提交樣本作檢查，確保產品能符合有關品質要求。