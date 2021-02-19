確診大廈食肆｜5幢樓須強制檢測　秀茂坪邨秀程樓、綠怡雅苑第1座

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-02-19 01:13

本港今天（18日）新增8宗新型肺炎確診個案，全部為本地感染，有3宗屬源頭不明個案。其中5名患者所居住的大廈被納入強制檢測，分別是觀塘秀茂坪邨秀程樓、沙田小瀝源路綠怡雅苑第1座、大埔88廣場、元朗日新大廈和深水埗崇德樓。 衞生防護中心晚上更新資料，有患者到過沙田泓碧3座、廣源市場，順利商場2期及秀茂坪商場。

政府刊憲，再多5幢大廈被納入強制檢測公告，分別是觀塘秀茂坪邨秀程樓、沙田小瀝源路綠怡雅苑第1座、大埔88廣場、元朗日新大廈和深水埗崇德樓。

衞生防護中心晚上更新患者住所及行蹤資料，3宗源頭不明個案中包括順利邨圓玄護養院暨長者日間護理中心一名54歲護理員（個案10820），她居於觀塘秀茂坪邨秀程樓。她在年初一（12日）病發，最後一天上班為15日，她同日到過順利商場2期，翌日曾到訪秀茂坪商場。

順利邨圓玄護養院暨長者日間護理中心一名54歲護理員（個案10820）確診，她居於觀塘秀茂坪邨秀程樓。（Google網上圖片）

一名49歲家庭主婦（個案10816）同為源頭不明個案，居於大埔88廣場。她於年三十（11日）病發。另一宗源頭不明個案為的43歲家庭主婦（個案10817），她年初三（14日）發燒，她所居住深水埗崇德樓與早前深水埗封區檢測範圍接近，但當時無被圍封。

一名居沙田綠怡雅苑1座的28歲男患者（個案10818）和早前個案相關。（資料圖片／黃寶瑩攝）

至於和早前個案相關的，包括66歲男患者（個案10815）。一名居鑽石山鳳鑽苑的3歲女童（個案10814）確診，鳳鑽苑於16日已被納入強制檢測。

一名居沙田綠怡雅苑1座的28歲男患者（個案10818）在初四（15日）病發，病發前一天曾到訪沙田泓碧3座和廣源市場。

元朗再多2宗個案，一名住在元朗大生圍、無出現病徵13歲女童（個案10819）確診，日前一名同住上址的葵涌消防局消防隊目確診。而一名52歲男患者（個案10821）則住元朗日新大廈，他在初二（13日）病發。

▼過去14日患者住所、行蹤▼

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