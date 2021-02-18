去年底本港人口約747萬人　較19年同期跌0.6%　近5萬人遷走

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-02-18 20:44

政府統計處今日（18日）發表的數字顯示，2020年年底的本港人口的臨時數字為約747萬人，與2019年年底人口約752萬人相比，減少46,500人，跌幅為0.6%，有49,900人移離本港。去年抵港的單程證持有人較一年前減少約7成半。 就去年錄得香港居民人數淨移出，政府解釋指，主要是由於新冠肺炎疫情下，本港和其他地區實施關口管制和檢疫措施，導致移入本港的人數大幅下降，以及有疫情前離港的居民可能選擇留在外地。政府強調，人口淨遷移包括港人以工作和讀書等目的進出香港的流動，在概念上與移民並不相同。

統計處的數字顯示，2020年年底的本港人口的臨時數字為約747萬人，與2019年年底人口約752萬人相比，減少46,500人，跌幅為0.6%。（資料圖片／廖雁雄攝）

根據政府統計處的數字，2020年年底的本港人口的臨時數字為7,474,200人。與2019年年底人口7,520,800人比較，減少46,500人，跌幅為0.6%。

統計處指，2020年年底的人口下跌由自然減少（即死亡多於出生）及香港居民淨移出（即移入少於移出）組成。2020年首次出現6,700人的自然減少，出生人數為43,100人，死亡人數為49,800人。去年的淨移出人數為39,800人，其中10,100人為單程證持有人的移入，而其他香港居民有49,900人的淨移出。

統計處的數字顯示，2020年年底的本港人口的臨時數字為約747萬人，與2019年年底人口約752萬人相比，減少46,500人，跌幅為0.6%。（資料圖片／廖雁雄攝）

政府解釋，新冠肺炎疫情下本港和世界其他地區實施關口管制和檢疫措施，以及國際行程受阻，移入本港的人數大幅下降，當中包括單程證持有人、外籍家庭傭工和透過各種入境計劃來港工作或讀書的人士等。其中去年抵港的單程證持有人數目較一年前下降74%。政府又指，在疫情前離港的港人可能選擇繼續留在外地，故導致去年錄得香港居民淨移出。

政府表示，淨遷移涵蓋港人以工作和讀書等目的進出香港的流動，在概念上與移民並不相同，指香港作為國際城市，人口的流動性一直很高。在2016年至2020年的5年間，除2018年外，撇除單程證持有人的本港居民均錄得淨移出。

本港去年年底的總人口中，常住居民佔7,401,000人（臨時數字），而流動居民佔73,200人（臨時數字）。而年中人口的修訂數字為7,481,800人。常住居民的數字修訂為7,391,600人，流動居民的數字則修訂為90 200人。2019年年中至2020年年中的人口增長率亦修訂為負0.3%。

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