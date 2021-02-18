新冠疫苗｜調查︰僅39%受訪者願打針　料開打後接種率升至6至9成

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-02-18 14:36

新冠肺炎疫苗接種計劃如箭在弦，港府訂購的其中一款內地科興疫苗明天（19日）便抵港。有大學最新調查發現，只有39%受訪市民表示願意接種疫苗，對疫苗的信心仍然低於標準線。願意接種的受訪者中，多為長期病患者、信任政府人士或長者；至於較不願意接種者，包括年青人、曾接受強制檢測人士。 團隊解釋，部分強制檢測者配合政府防疫措施意願本就較低，亦可能認為檢測後可鬆一口氣。不過團隊認為，疫苗計劃初期接種率低是全球現象，只要計劃流程暢順、政府解說充足，相信最終接種率可達60%至90%。

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全球走進疫情黑暗隧道一年，疫苗被譽為隧道盡頭的一道光。香港大學社會工作及社會行政學系、香港樹仁大學輔導及心理學系、香港浸會大學政治及國際關係學系與香港復康會，1月22日至28日以網上問卷方式，向2,733位18歲或以上成年人進行調查。受訪者男女比例分別為68.1%及31.9%；18至39歲人士佔43.1%、40至59歲群組有35.5%、60歲或以上人士有21.4%；至於66.3%受訪者無長期病患 ，餘下的33.7%都是慢性病患者包括糖尿病、癌症、慢性呼吸道疾病、心血管病等。

調查結果顯示，只有39%受訪者表示願意接種疫苗；而長期病患者受訪者中，則有51%願意接種疫苗，非長期病患者就只有33%人會打針。對疫苗信心方面，若以14分為滿分，8分為標準線，整體受訪者對疫苗信心只有6.8分，長期病患者的信心分數為7.8分，非慢性病受訪者則只有6.3分，三項分數都較標準線低。

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調查︰越年長越傾向接種疫苗

至於受訪者對接種疫苗有多項考慮因素，調查發現年紀越大人士，越傾向接種疫苗。60歲或以上年齡組別，有60.4%受訪者會打針、40至59歲群組有46.4%人會接種，18至39歲的組別，則只有22.8%人有意打針。若以有否接受病毒檢測仍分析，曾參與檢測者，49.3%人都有意接種疫苗，無檢測人士中只有28.7%人有意打針。調查又發現，對政府信任較高者，有66.2%人願意接種，反之信任度低群組，就只有19.2%人會打針。

香港浸會大學政治及國際關係學系博士袁瑋熙，及香港大學地理學系博士余柏康解釋，願意做病毒檢測人士，都較傾向接受政府的防疫措施，而要強制檢測者配合政府程度較低，而且可能認為做完檢測獲得陰性結果後，便可鬆一口氣免除擔憂。

吳兆文估計，香港新冠肺炎疫苗接種率最終有60至90%。（Zoom記者會截圖）

學者估計︰好多人話唔打，其實係睇定啲先

香港大學社會工作及社會行政學系教授吳兆文指，市民接種疫苗與否有多項考慮，多個本地及海外調查都顯示，疫苗接種計劃前大約只有30多至40%人願意打針，但計劃推展之後市民想法會轉變，「可能執輸啵，有啲人會開始搶打」，相信計劃順利推行會有60至90%人士接種，強調政府要做好解說工作，包括解釋疫苗有效率、副作用、疫苗與長期病患者藥物的衝突。

調查亦曾向不願意接種疫苗的約60%受訪者，進一步問及，當被強制要求接種疫苗時，會選擇於哪一階段接種。袁瑋熙指，結果顯示當中的40%受訪者，會選擇最後才接種，「好多人話唔打，其實係睇定啲先」。