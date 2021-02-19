筲官學生指檢疫期間光線暗、欠紙筆影響溫習　促公布DSE檢疫準則

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-02-19 17:22

筲箕灣官立中學本月初有兩名學生確診新冠肺炎，由於二人在傳染期內曾返校應考模擬試（Mock），衛生防護中心罕有安排同考場約130名中六生及十多名監考教職員送往檢疫，令該校百多人在檢疫中心過農曆年。 相關師生今日（19日）凌晨完成檢疫，香港中學生關注組聯盟、學生陣線聯盟及中學時政下午舉辦記者會，代表筲官學生分享檢疫生活，並播放了同學的不具名、不露面錄影及錄音。有同學批評，難帶齊十天溫習材料前往檢疫，影響溫習計劃及效率，而檢疫時想領取紙筆亦未獲安排，只獲校方及政府提供的零食、防疫包及打集紙條：「送零食好似好好，但不是我們真正需要，我們想要張紙都無！」 DSE將於4月開考，中學時政發言人梁立行指，學界憂慮舉行文憑試時或出現類似情況，促政府及早公布檢疫準則及應變安排，讓考生有心理準備。

筲箕灣官立中學（家校會網站圖片）

早前筲箕灣官立中學約130名中六生，連同十多名監考教職員，被安排送入檢疫中心。當中大部份學生被安排到觀塘帝盛酒店及荃灣絲麗酒店隔離。另有兩名學生曾被安排鯉魚門渡假村檢疫，其後再轉到酒店。

學生指原定溫習黃金時段受隔離影響 心情變差 溫習效率低

受影響師生檢疫期已於今日（19日）凌晨屆滿，學生陣線聯盟發言人陳同學指出，不少同學反映酒店光線太暗，希望有額外照明系統，惟酒店未能提供額外燈光照明，而早前聲稱的「全力支援」的校方則要求學生自行聯絡家長，令同學感到無助。他直言，原定溫習黃金時段受隔離影響，同學普遍心情差、溫習效率低，而可帶到檢疫營的溫習課室及筆記有限，影響溫習效率。

多名同學反映突然被要求隔離令他們「好徬徨」，有同學質疑密切接觸者的定義模糊，「三跑地盤群組亦沒要求全個地盤人士送檢疫，學生反而小題大做？」另有人不理解為何學校已嚴格執行防疫指引，同學全程戴口罩亦須檢疫：「考試壓力已很大，檢疫突然被困在陌生房間，須獨自適應新的學習氣氛及環境。」

筲官校網可見，校長高永泰等校方代表及家長教師會曾在年三十（2月11日）送心意包到檢疫中心，當中包括家長選購的零食及校方送贈的文具、防疫物資等，為隔離師生打氣；民政署亦有預備水果、乾果小吃、零食及口罩等，同日送予師生。而校方亦有安排社工與學生進行視像會面，提供情緒支援。

送零食非真正需要



惟不少學生並不受落，綜合同學反映，檢疫期長達十天，但文憑試課程內容繁多，須溫習的課本及材料甚多，即使大多人已以行李箱執拾課本及筆記，亦難齊備，且希望有紙筆支援亦不得要領：「送零食好似好好，但不是我們真正需要，我們想要張紙都無！」

DSE將於4月開考，據知考評局正向防護中心就文憑試考核的應變方案查詢，即現時仍未確定考場多於一人確診時，同場或共用廁所的考生須否強制檢疫14天。中學時政發言人梁立行認為，筲官事件反映政府對密切接觸者的定義十分廣，現時DSE生須落力備戰應試，促政府及早公布考試的防疫要求，包括考前須否強檢，以及接連出現多少名確診者需停考試：「若有安排就應更滿清晰地指示及公布，（筲官學生考試）有間距都要全場檢疫，如果文憑試有確診，需否中斷考試？還是繼續舉行？」