新冠疫苗｜西醫工會指兩針資助有別：孤寒啲　憂難辨優先接種群種

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-02-19 11:35

港府訂購的其中兩款新冠肺炎疫苗，內地科興疫苗及復星與德國藥廠BioNTech的復必泰疫苗分別在今日（19日）下午及本月底前到港，當中五類優先人士可從四個途徑接種。 西醫工會會長楊超發表示，部分私家醫生昨日（18日）收到政府電郵，邀請參與下月起的新冠疫苗接種工作。然而他指，政府提出第一針及第二針分別資助80元及120元，質疑醫生在注射第一針前的準備工作較多，相關津貼反而較少。他又關注，業界擔心未能分辨到優先接種群組人士。

▼科興、BioNTech/復星、阿斯利康疫苗保護率及副作用▼

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西醫工會會長楊超發。（資料圖片／吳鍾坤攝）

冀政府提供指引辨優先接種群組



楊超發今日於港台節目《千禧年代》中指，昨日收到政府邀請參與下月起的新冠疫苗接種工作，須在下周一或之前回覆。他表示，現時出現數個問題，如優先接種群組包括長者、醫護人員、提供公共服務人員及跨境司機等，私家醫生可識別到長者及醫護，惟跨境司機等則較難識別；而當局亦未有提供指引，他希望政府可提供。

他又透露，根據政府昨日合約，新冠疫苗第一針及第二針分別資助80元及120元，私家醫生亦不可向病人另外收費。他表示，資助額與流感疫苗兩針一樣有分別，流感疫苗兩針同為100元。而醫生於第一針準備工作較多，包括檢查接種者病歷、判定市民是否適合接種等。

他笑言政府今次「孤寒啲」，如市民接種第一針後到另一私家醫生診所接種第二針，第二針的醫生同樣是收取80元。

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