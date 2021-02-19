新冠疫苗｜聶德權稱無預設長者會否接種科興　視委員會建議落實

撰文： 翟睿敏 最後更新日期： 2021-02-19 12:20

科興、以及復星／BioNTech供應，合共200萬劑疫苗即將到港。港府昨日（19日）公布5類人士可優先接種疫苗，包括醫療機構人員、60歲以上人士、及安老院舍院友等。 公務員事務局局長聶德權今早接受電台訪問時表示，留意到外界有說法指，科學委員會今日會就長者接種科興疫苗作討論。他澄清，昨日介紹的優先接種組別中，必定會包括長者，下周會向安老院舍發信徵詢意願，而今日的會議將討論科興疫苗在不同年齡層的使用，會視乎科學委員會的意見，才落實接種計劃。

科興疫苗承認第三期臨床數據中，長者的比例較低，建議安排接種時，要結合接種者的健康狀態及風險決定。被問到若委員會決定長者不適合接種科興，但又已安排長者作為優先接種組別，會否出現矛盾。聶德權在香港電台節目《千禧年代》中表示，不同疫苗會有不同的注意事項，必定會聽取委員會建議。他續指，目前數據中，長者接種人數資料不足，但不代表不能接種，強調一定有醫護人員在現場判斷。

當被問及會否令委員會感到壓力，聶德權稱，委員會必定會提供獨立專業意見，又表示面對世紀疫症，是要判斷效益是否大於風險，認為沒有事是零風險。聶德權強調，政府提供的疫苗，經過顧問專家委員會的審核，以及食衛局局長的認可作緊急使用，一定安全、有效及有質素。

▼社區疫苗接種中心網上預約及接種流程▼

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大型接種中心每日提供2000至2500針

聶德權介紹指，科興疫苗主要透過5間疫苗接種中心，及過千間私家醫生診所接種，預計大型接種中心每天可提供2,000至2,500針劑量。市民如到中心或醫管局轄下門診接種，下周二（23日）起可於網上預約，下周五（26日）開始接種，網站同時可預約28天後接種第二針疫苗。

對於5大優先組別未有包括長期病患者，聶德權解釋，當局平衡了高風險、易感染的體弱長者、醫護人員及維持公共服務的必須人員後，定出5大組別，預計接種需時2個月。他表示，會在接種計劃開始一個月後檢視情況，視乎疫苗供應及接種情況，有需要可以盡快開放予非長者的長期病患者接種，強調計劃機動，「最重要係有針就大家去打」。