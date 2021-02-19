港台檢討｜1800合約員工飯碗有危機　攝影師：若取消會影響運作

撰文： 麥凱茵 鍾妍 最後更新日期： 2021-02-19 22:25

商務及經濟發展局今日（19日)發表「港台管治及管理的檢討報告」，報告有一章節提及港台工作人員管理，形容第二類服務合約提供者（俗稱「Cat II」）員工有約1,800人，類別達76個，情況是「氾濫」。不過，「Cat II」人數為港台員工的六成，但開支只是7,100萬元，佔總開支的10.46億元的不足7%。 報告又批評，「Cat II」從事外間活動或影響港台持印象。有「Cat II」員工強調工作時有遵守《港台約章》，不同意當局的說法。而前港台高層更直指，「Cat II」制度由70年代開始出現，原因是部分傳媒人才不願被公務員守則綁死，若按專責小組建議加入行為守則，便會與原意產生相當大的矛盾，「一係你請唔到人，或者無人嚟港台做」，最後損害港台的節目質素及公眾利益。

7100萬聘1800合約員工

專責小組的報告批評，第二類服務合約提供者（「Cat II」）的工作類別由過去5種，「氾濫」至現時的76個，工作類別亦與節目主任職系人員重疊，審批合約、利益申報、行為操守、監察表現等行政管理鬆散。小組又認為，製作單位批出合約的程序無公開，有私相授受的風險。

播放時數十年增兩倍 同期港台公務員只增五成

過去10年，港台電視的播放時數由577.3小時，增加兩倍至2019/2020年度的1775.6小時，增加兩倍。根據港台員工開支及人數分配的資料顯示，2010/2011年度的港台公務員為 444 名，至於在2019/2020年度整體員工人數的2,984人，當中的691 人為公務員，上升55%，即人數追不上播放時數需求。

2019／2020年度「Cat II」的人數為1,800人，佔當中的六成，以彌補製作節目的需求。雖然「Cat II」的人數是最多，但7,100萬元的人工開支佔全年開支的10.46億元的不足7%。

2月19日的「港台管治及管理的檢討報告」批評，第二類服務合約提供者以個人或官方身分使用社交媒體，尤其是在對有關公共政策或有爭議事宜發表意時等，或會與港台的核心價值有衝突。（歐嘉樂攝）

報告批評「Cat II」社交媒體行為或影響港台印象

除了人數及開支外，報告也在「Cat II」員工的行為及紀律多番着墨，指若「Cat II」從事外間活動、以個人或官方身份使用社交媒體，尤其是在對有關公共政策或有爭議事宜發表意時等，或會與港台的核心價值有衝突，均可能影響港台的公信力、客觀及持平的印象，指斥港台一直未有要求「Cat II」申報相關的利益衝突，建議未來要制定相關人員在工作期間及工作外的行為守規。

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前港台高層：傳媒人才唔想俾公務員守則綁死

前港台高層聽過報告的建議後，反駁為「Cat II」引入行為守規與制度的原意相矛盾。他解釋，「Cat II」制度由70至80年代開始出現，「個陣啱啱有電視部，咁咪要搵啲DJ、主持囉，咁佢哋係傳媒人才唔想俾公務員守則綁死」，同時當時大部分較有名氣的藝人已經有其他電視台的死約，「咁佢嚟做一、兩集，對方公司咪肯。你引入行為守規等限制啲人，咁點會有人肯嚟做？」他形容，港台多年來有不時檢視「Cat II」制度，「證明咗喺有存在價值，最接近傳媒嘅運作。」

怎樣看待報告所指，從事外間的活動或在社交媒體發表言論可能不持平，出現利益衝突呢？該名人士笑言：「一向啲人都做A公司又做B公司，由藝人至場務都係咁，咁係咪利益衝突呀？係咪會傷害持平呀？」他認為，只是對方所發表的言論或行為都是合法便可，「你加限制，咁一係你港台請唔到，一係就無人嚟做」，最終港台或要增加公務員名額處理流失的人員，「你用公務員個價請一個一星期出鏡兩次嘅人」，開支不單會大增，更有可能會影響節目質素及公眾利益。

2月19日商經局發表「港台管治及管理的檢討報告」。局長邱騰華指，港台管治管理出問題，要建立清晰透明編輯制度。（歐嘉樂攝）

「Cat II」員工擔心因整頓被解僱

港台攝影師賢哥(化名)被港台以「Cat II」形式聘請，他指部門內大部分前線員工都是以同樣方式聘請，認為若港台取消「Cat II」形式會令部門工作大受影響。他指，「Cat II」是類似自由工作者形式合約，無任何勞工保障，即使工作保險亦要自己購買，前年反修例衝突時，港台亦無為到現場拍攝的合約攝影師購買保險。

商經局常任秘書長梁卓文指，合約員工和「Cat II」員工遵守守則水平應與公務員一致，賢哥表示，工作時一直有遵守《港台約章》，工作表現亦是盡力做好，不認同水平不一致的說法。他指，若港台能以合約形式轉聘「Cat II」工當然好，但現時不知下任廣播處長做法，會怕因整頓「Cat II」而被解僱。