港台檢討｜梁家榮任內4大爭議　曾力挺《鏗鏘集》7.21專題教材級

撰文： 陶嘉心 最後更新日期： 2021-02-19 19:56

香港電台近年捲入政治風眼，原訂今年8月約滿的廣播處長梁家榮在風雨飄搖下提前解約。梁任內不時就節目內容，力挺員工與立法會議員互相駁火。梁家榮在2015年上任，任內港台先後因節目內容爭議，收到海量投訴，尤其去年播出的《頭條新聞》成為箭靶，受各方猛烈抨擊，節目最終停播，但在爭議期間，梁亦曾去信同事「定軍心」。 至於《鏗鏘集》有關元朗7.21事件的「7.21誰主真相」專題，亦曾觸動建制派立法會議員神經，梁就力挺節目製作水準，足以作為新聞學教材和典範，認同製作單位表現。至於深受建制陣營狙擊的利君雅，梁已完成投訴調查，但有傳港台受壓要重啟調查及延長利的試用期。梁雖然處於被動，但據稱有跟進相關人事安排。

2月19日，梁家榮傍晚在香港電台廣播大樓與同事合後離開，未有回應傳媒提問，僅呼籲公眾繼續支持港台。（梁鵬威攝）

曾就《頭條新聞》受壓 發信「定軍心」

港台節目《頭條新聞》一直以嬉笑怒罵方式諷刺時弊，去年2月，節目環節「驚方訊息」因諷刺警隊而驚動警務處處長鄧炳強兩度去信梁家榮投訴。事件猶如打開缺口，不同界別人士群起猛烈抨擊，要求更換節目主持、更改播放時間、甚至要求停播。而通訊事務管理局去年5月表示，節目收到超過3,000人投訴。港台最後向警方致歉，並將涉及「驚訊」的集數下架，《頭條新聞》最終於6月停播，稱會檢討節目內容。

梁去年3月，在爭議爆發之際，亦曾向員工發信「定軍心」。梁當時強調《頭條新聞》絕非新聞報告節目，内容特色是諷刺和針貶時弊，這類城中少有的劇種，借社會熱話，反映社會脈搏和讓觀眾舒氣釋懷，又指新一輯《頭條新聞》啓播後1個月內，共收到3萬多宗讚賞，另有6,000多宗意見和投訴，認為節目有存在價值。

撐《鏗鏘集》元朗7.21事件專題是新聞學的教材和典範

至於港台《鏗鏘集》去年製作的偵查報道「7.21誰主真相」，以查冊方式追查白衣人背景身份，然而，節目播出後立即觸動建制派議員神經，其中立法會議員何君堯更去信港台顧委會主席陳建強，不滿記者在訪問中針對他，手法偏頗，要求港台追究並作出處分。

梁家榮曾在立法會回應事件時未有「跪低」，並確立節目的重要性，梁認為節目製作水準都足以作為新聞學的教材和典範，涉及追查真相的節目，難免會令某些人感到冒犯，因而引來激烈反應。梁同時解釋，兩個追問鏡頭中，記者表現有禮，並非刻意製造衝撞，7.21事件就如過去在香港或其他地方發生的重要事件，可以經歷幾十年仍然有待尋找真相。

去年11月，負責製作該集《鏗鏘集》專題報道的編導蔡玉玲，涉查車牌取得車主個人資料時違反聲明被捕。梁家榮當時回應事件時曾指，事件對港台有非常大影響，擔心出現寒蟬效應。當被問到會否暫時叫停其他同類調查報道，梁家榮則反問「為何要暫停？」，又指暫停每一項工作都要有原因。

承諾跟進利君雅人事問題

至於在7.21後質問特首林鄭月娥，而遭公眾投訴的港台員工利君雅。港台管理層原已完成調查，並認為毋須作紀律跟進，惟其後出現變卦，管理層突然重啟投訴調查，利原定去年10月滿試用期，卻被要求延長多120日，之後再傳出港台向她開出一份為期120日的臨時合約。事件中梁家榮態度一直被動，據指梁曾在內部聲稱，對利的約滿酬金被扣起並不知情，但承諾會代利跟進事件。

落任前下令停轉播BBC兩節目

直至近日，梁家榮早前就跟隨國家廣播電視總局步伐，決定在本月12日起不再轉播「BBC國際頻道」及《BBC 時事一週》節目。梁解釋，停止轉播是其所作決定，並無來自政府高層的壓力。

▼2月19日，梁家榮最後一日上班告別港台員工▼