新冠疫苗｜醫生稱資助與工作量不相稱當義務　促釐清優先接種對象

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-02-19 20:06

本港新冠肺炎疫苗接種計劃即將開始，私家診所料於3月中旬起為優先人士接種。政府提出第一劑及第二劑的資助額分別為80元及120元，有醫生認為與工作量不成正比，因此抱義務心態參與。 西醫工會會長楊超發稱，擔心無法核實部份優先組別人士的身份，如跨境司機未必有工作證明。另外，政府需釐清優先組別的範圍，譬如到診所打針的70歲以上長者的陪伴者可否如到社區接種中心一樣，都可一同接種。據了解，衞生署將於下周二（23日）與私家醫生舉行簡介會，料交代訂針安排。

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西醫工會會長楊超發。（資料圖片／吳鍾坤攝）

政府昨晚向私家醫生發送文件，列明首劑疫苗的資助額為80元，若市民在同一間診所接種兩劑疫苗，第二劑的資助額則為120元，醫生不可向接種者額外收取費用。西醫工會會長楊超發形容金額「離譜，無可能滿意。」他指，注射第一劑時需花更多時間向病人講解疫苗、了解病歷、觀察副作用等，不明白為何資助額比第二劑低。他又說，醫生無法完全確保病人回來接種第二劑疫苗，認為資助方式對醫生沒保障。

收80蚊要登記、問病歷、講解疫苗 抱義務心態參與

家庭醫生關嘉美亦稱，政府提供的津貼額與工作量不成正比，「平時最簡單睇個症都會收300幾蚊起跳，依家收80蚊要做電話登記、問病歷、講解疫苗、通知衞生署、跟進等等。」她強調大家需要齊心抗疫，因此抱義務心態參與，樂意為市民服務。她透露，已有數十人電話預約到診所接種疫苗，擔心屆時獲發劑數不多，會令市民希望落空。

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文件又提到，私家醫生須檢查接種者是否屬於五類「優先接種人士」，倘醫生不經核實，為不合資格人士打針，政府將不會提供該劑資助。楊超發稱，擔心無法核實部份優先組別人士的身份，如跨境司機未必有工作證明。另外，政府需釐清到診所注射疫苗的優先組別範圍，譬如是否如社區接種中心安排一樣，70歲以上長者的陪伴者可以接種。兒科醫生余則文說，部份優先接種人士難以界定，「其中一個範疇係『參與抗疫的工作人員』，咁大廈保安算唔算？醫護人員又包唔包括病人助理同清潔工人？」

據了解，衞生署將於下周二（23日）與私家醫生舉行簡介會，料交代訂針安排。余則文期望政府釐清優先接種人士、醫生須向接種人士講解的資料內容，以及市民預約方法等。