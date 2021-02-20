港台檢討｜商經局指明白員工有壓力　處長解約當局拒披露誰先提出

撰文： 麥凱茵 最後更新日期： 2021-02-20 12:51

港台近年多次捲入政治風波，政府昨（19日）公布現任廣播處長梁家榮將提早離任。商務及經濟發展局局長邱騰華今日（20日）在港台《星期六問責》上，無回應梁家榮離任是否因為問責，僅指「任何部門首長要為自己工作負責」。他又提到，過去兩年港台面對很多挑戰，兩極化批評對港台員工構成壓力，故冀新處長及管理層可以再《約章》為藍本，正本歸源、面對挑戰。準備招聘處長的商務及經濟發展局常任秘書長梁卓文，他亦再次避談提早解約是由哪方提出，指事件涉及合約，不宜詳細討論。

▼2月19日，梁家榮最後一日上班告別港台員工▼

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廣播處長梁家榮去年決定不與政府續任，任期本應在今年8月屆滿。但商經局昨日發表「港台管治及管理的檢討報告」的早兩小時，公布政府及梁家榮雙方同意提早解約，並安排原任民政事務局副秘書長的政務官李百全，於今年3月1日接替梁家榮。

2月19日，商務及經濟發展局局長邱騰華，以及商務及經濟發展局常任秘書長（通訊及創意產業）梁卓文舉行記者會，公布香港電台的管治及管理檢討報告。（歐嘉樂攝）

梁家榮在港台風波中多次受抨擊，提早解約是否為此問責？邱騰華以「任何部門首長要為自己工作負責」作回應，無論由誰擔任履行《約章》的責任，均是責無旁貸。他留意到，港台在過去兩年多引起的關注、討論及投訴，對工作造成困難，「每個同事出去，有正反兩面、極端嘅，兩極化嘅批評，對佢哋（構成）嘅壓力唔少」，故期盼新任處長及每位港台員工，都能以《約章》的使命作為藍本，「頂住壓力，正本歸源」。

邱騰華說：「堅信任何部門都唔係一個人嘅工作，相信港台按以往做法，會同新嘅處長或管理層做好工作。」

2月19日，香港電台出現人事變動。（盧翊銘攝）

梁卓文重申公開招聘或內部均無合適接替處長人選

負責招聘工作的梁卓文昨曾透露，收到41份申請，甄選委員會與7名候選人會面。他今日再補充，重申政府於去年下半年已經開始招聘工作，過程中有找獵頭公司或在報紙上刊登廣告，但無論在內部或公開招聘，都無法找到合適人選，「都要諗方法彌補空缺，其他專業部門都有政務官擔任，唔係單係港台。」

到底梁家榮提早解約，是由哪方先提出？梁卓文則以事件涉及合約內容，不宜詳細討論為由，未有正面回應。他僅稱，事件基於公務員管理的程序及機制處理。