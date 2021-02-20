港台檢討｜邱騰華否認喉舌之說　強調港台批評時政是「天公地道」

撰文： 麥凱茵 最後更新日期： 2021-02-20 12:06

商務及經濟發展局昨日（19日）發表「港台管治及管理的檢討報告」，力數港台多項「缺失」，工會隨即反駁「欲加之罪，何患無辭」。局長邱騰華今日（20日）在港台《星期六問責》上重申，並非要求員工在編輯上「層層上報」，上報原則早已寫在《節目製作人員守則》內，但有編輯自主，也不等同不受規章框架限制及約束。 邱騰華又否認，要將港台變成政府喉舌，「作為一個傳媒機構批評時政，包括政府施政亦都是『天公地道』。」

昨日發表的報告針對港台的編輯、員工管理等，指出編輯制度存缺失、問責意識薄弱等問題，並提出多項建議，如要加強編輯管治，清楚界定各級編輯人員責任，總編輯及首長級人員的決策角色要更為主動，如設立書面的上報機制，處理敏感議題要先徵詢法律顧問意見等。

2月19日，商務及經濟發展局局長邱騰華，以及商務及經濟發展局常任秘書長（通訊及創意產業）梁卓文舉行記者會，公布香港電台的管治及管理檢討報告。（歐嘉樂攝）

邱騰華今日表示，雖然港台是政府部門，但形容港台是「喉舌」只能跟隨政府的說法，並不合適，「因為佢同時都係一個傳媒機構嚟，《約章》內有畀到佢哋編輯自主，只要在《約章》範圍內，作為一個傳媒機構批評時政，包括政府施政亦都係『天公地道』。」

惟邱強調，有編輯自主也不等同不受規章框架限制及約束，「唔係有編緝自主等於做錯咗嘢，我哋都唔批評，唔碰得呢？」他提及港台每年90%的開支是由公帑支付，若將港台的的政府部門或傳媒機構的兩個角色拆開，「我相信港台是無法生存，無法履行《約章》，必定有負市民所託，也會令社會更加紛爭」。邱強調《約章》無要求港台對政府唯命是從，但也不是無約束。

商務及經濟發展局常任秘書長梁卓文。（歐嘉樂攝）

編緝自主不受影響 非以政治作介定

報告內提到編採要上報，令人質疑港台未來要自我審查，商務及經濟發展局常任秘書長梁卓文在節目內再次解畫。他說：「唔係話做新聞或者節目時，每樣事都要總編輯話事，做傳媒咁樣係唔實際」。梁重申，報告無提及新聞採訪內容，是講述有時間製作的節目，未來會再與港台商討節目風險等製訂指引。

邱騰華強調，編輯過程是否要上報，以政治界定是錯誤，也非要「層層上報」，因《節目製作人員守則》內早已訂定上報制度，只是過去不見到高級管理層面去協助處理，認為是執行上出現問題，「我哋睇返個案係咪無充分上報，定只係交咗畀前線處理呢」，故有必要與港台商討。

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