重開處所員工「為搵食」上班前檢測　地盤工等不到結果又驗多次

撰文： 曾凱欣 最後更新日期： 2021-02-20 13:28

政府日前（16日）公布放寬一系列防疫措施，並要求多個行業員工先接受病毒檢測方可復業，教育局亦公布，若學校全體教職員檢測陰性，可恢復半天上課的安排。有從事健身中心教練及幼稚園清潔工的市民一早到位於黃大仙睦鄰街遊樂場的流動檢測站做測試，為復業、復課做好準備。

另外，政府要求地盤工人下星期一起要持陰性證明方可進入工地。有在附近開工的地盤工人抽時間前來做檢測，他透露，早幾天已完成測試，但等候24小時後仍未收到檢測結果的短訊通知，認為兩周一檢的做法安排混亂，「咁我開工要做嘢，梗係唔方便」。

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為配合多個行業的檢測安排，政府增設流動檢測站及增加派發樣本收集包，其中一個流動檢測站位於黃大仙睦鄰街遊樂場。檢測站營業時間由早上十時開始，未開門已有市民在門外排隊，人龍多達50至60人沿遊樂場延伸。至早上10時檢測站開門後，約15分鐘後人龍便已消化。

地盤工人檢測做完又做 林生：安排混亂

政府要求地盤工人下星期一(22日)起要持陰性證明方可進入工地。在附近地盤開工的林先生指，特意在開工期間抽時間前來做檢測。他透露，早幾天已完成測試，但等候24小時後仍未收到檢測結果的短訊通知， 公司要求他再做一次檢測，他認為兩周一檢的做法安排混亂，「咁我開工要做嘢，梗係唔方便」。

在地盤做清潔工的黃女士指，因下周一要上班故今日提早做測試。地盤不時現群組，雖然經常要出入地盤，但黃女士表示不擔心，會盡量少到多人的地方及在少人時才使用休息室，又會自己帶飯。對於兩周一檢，黃女士認為日常工作忙，「好似時間要自己抽出嚟」。

從事廚房工程的張先生直言，每兩星期需要做一次測試「梗係煩啦，為咗搵食都要做」。（廖雁雄攝）

廚房工程人士斥兩周一檢唔方便：梗係煩啦

政府要求多個行業需要兩周一檢，從事廚房工程的張生直言，每兩星期需要做一次測試「梗係煩啦，為咗搵食都要做」，因工作經常出入不同食肆，他對疫情都感到擔心，但為收入都要「焗住上」。

從事健身教練的黃先生指，因為「一定要做咗檢測先可以返工」，恰巧經過見到有流動檢測站故「見有得做（檢測）做咗先」。（廖雁雄攝）

健身教練做檢測準備復工：憂新年後確診數字反彈

從事健身教練的黃先生指，因為「一定要做咗檢測先可以返工」，恰巧經過見到有流動檢測站故「見有得做（檢測）做咗先」。他認為兩周一檢對他而言不方便，但為收入亦無辦法。

政府表示，首三個月社區檢測中心為指定處所員工免費檢測。黃先生認為，即使日後要收費或要自行取樣本包，「如果係必須要做（檢測），政府話晒事，要畀錢都要使，唔係都唔畀開工」。他又憂慮新年後確診數字會出現反彈，擔心健身中心再度停業，「希望呢兩星期（確診數字）唔會大起大跌」，又期望盡快收到陰性結果可於明日復工。

復課需全員檢測 有市民憂無流動檢測站日後唔方便

教育局早前公布，若學校期望在農曆新年後，全校恢復半天面授課，需全體教員定期接受檢測。在幼稚園做清潔工的劉女士指，日常要照顧和經常接觸小朋友，故做定檢測準備下星期一復課，又認為復課後最重要是大家注意衛生。她又提到，因為經常要接觸小朋友，做檢測有必要，「保障大家，保障小朋友同自己」。她又透露，工作的幼稚園在流動檢測站附近，但日後兩周一檢「如果冇呢個位（檢測中心），我哋會唔方便，始終星期一至五都要返工」。

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