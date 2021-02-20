安心出行｜警方跟進「翻版安心出行」網　資科辦籲市民勿使用

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-02-20 17:25

政府資訊科技總監辦公室今日（20日）表示，偽冒「安心出行」流動應用程式的情況越趨嚴重。由於製造或使用有關偽冒程式有可能觸犯相關法例，資科辦已將所有懷疑偽冒網站及流動應用程式交由警方跟進。 資科辦又提醒市民，登入或使用來歷不明的網站或應用程式會構成網絡安全及私隱外洩風險。

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▼2月18日年初七起 晚市堂食須使用安心出行▼

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政府日前放寬防疫措施，包括延長食肆堂食時間及重開部份場所，惟要求進入市民須使用「安心出行」，或登記個人資料。網上有人製作偽冒「安心出行」程式，資科辦今日提醒市民，登入或使用來歷不明的網站或應用程式會構成網絡安全及私隱外洩風險，市民應做好資訊保安及切勿以身試法。

資科辦又指，會繼續做好「安心出行」流動應用程式的解說工作，呼籲公眾認清事實，切勿輕信虛假和失實資訊。

▼疫情趨緩 年初七（2月18日）社交距離措施有條件放寬▼

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資科辦強調，「安心出行」無須用戶登記，沒有追蹤功能，亦不會備存用戶資料到任何政府或其他系統，出行紀錄只存放用戶手機，出行紀錄的比對和提示功能亦只會在手機程式內進行。程式亦已經通過獨立第三方進行的保安風險評估及審計和個人私隱影響評估，確保符合《個人資料（私隱）條例》的規定。