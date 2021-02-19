安心出行漏洞｜實測4大快餐店外賣轉堂食免登記　順利開餐無人理

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-02-19 21:27

【麥當勞／KFC肯德基／大家樂／美心M X】政府於周四（18日）起放寬防疫禁令，包括晚市堂食至晚上10時及最多4人一枱，但顧客須以手機掃瞄「安心出行」二維碼，或登記個人資料包括姓名電話，法例實施前一晚食環署發稿澄清，考慮到購買外賣的顧客不會脫下口罩，而且逗留時間比較短，因此惠顧外賣的顧客，或外賣速遞員不使用「安心出行」是「可以接受」。但究竟在實際運作中，會否有漏洞呢？

快餐店門外貼有告示，表示購買外賣的食客可以不用填寫申報表或掃安心出行二維碼。（梁煥敏攝）

《香港01》記者今日到本港四間大型快餐店，包括麥當勞、KFC肯德基、大家樂及美心M X表示欲買外賣，沒有掃安心出行也沒有填寫申報表。但取餐後卻轉而留到店內堂食，全部能夠順利完成用餐，沒有被任何職員阻撓。然而，當中只有麥當勞及美心M X有職員於餐廳愛香顧客查問與否及進行量度體溫，大家樂及KFC肯德基設有登記櫃檯，雖然在當眼處，但於記者逗留店内期間，只有一兩個進入餐廳的市民留意得到。

陳肇始曾稱凡進入食肆均須掃安心出行 遭食環署修正

食物及衞生局局長陳肇始於周四下午的疫苗記者會上，再被問到外賣是否需要使用「安心出行」，她指並非針對外賣行為，而是法例規定當進入相關處所，負責人便需要求掃瞄「安心出行」，但法例實施前一晚食環署發稿澄清，考慮到購買外賣的顧客不會脫下口罩，而且逗留時間比較短，因此惠顧外賣的顧客，或外賣速遞員不使用「安心出行」是「可以接受」。

但在實際運作時，不少市民於用餐時可能因個人考慮下，會由原本選擇外賣，改為在現場進食，這個情況有機會會除下口罩，職員亦都難以一眼關七，檢視是否外賣客人有沒有轉而選擇堂食。

麥當勞和美心MX有專人檢查

在今日實測當中，麥當勞和美心MX分別有一名職員專責留在登記櫃位，麥當勞的職員會逐一向顧客提醒需要掃安心出行二維碼或手寫記錄表，當有顧客隨意走過，她亦會上前查問「漏網之魚」，看來相當嚴謹。

記者於美心MX在沒有填寫表格下順利用餐。（梁煥敏攝）

表明外賣 進入食肆毋須掃程式或登記

記者向麥當勞的職員表明進店內購買外賣，職員就放行讓記者於店內自由活動和在店內購買食物。在購買食物後，記者如常領取食物到餐廳內進食並完成用餐，當中沒有職員再作查看及了解。其實，在餐廳的用餐區，會將座位上都貼上安心出行二維碼作通知，忘記填表或掃瞄的食客可以重新填寫。記者於用餐後，重返原本的櫃檯進行登記，負責的職員表示歡迎，填妥後並將有關的收集膠箱蓋好，指有關資料將會由公關部職員處理。

而在美心MX進行測試當中情況亦告相同。記者提着外賣膠袋於餐廳的用餐區進食，並沒有任何職員阻止及查問下順利用餐。

在大家樂的登記櫃檯，沒有任何職員看管，顧客填寫申報表後，收集的紙盒有機會被人取走。（梁煥敏攝）

KFC肯德基及大家樂無人看守登記櫃檯

至於KFC肯德基及大家樂兩所快餐店，其登記櫃檯則沒有任何職員看守，其中大家樂櫃檯於大門旁邊，由於不算「太當眼」，市民走過根本不能留意得到。購買食物時，櫃檯職員遇上會查問食客是購買外賣還是在堂食，但沒有查問有否掃描安心出行二維碼或填上申報表，記者同樣提着外賣膠袋於餐廳內進食，完成用餐並沒有任何職員查問，店內亦不見有掃描的二維碼及手寫表格。

麥當勞的職員會逐一向顧客提醒需要掃安心出行二維碼或手寫記錄表。（梁煥敏攝）

另外，KFC肯德基同樣沒有職員查問食客是否選擇外賣還是在餐廳內進食，而其收集顧客的個人資料的紙盒，未知是否因為人手不足或其他原因，亦沒有職員負責看管。然而，兩間餐廳的食客的確較少會掃描二維碼及填寫申報表便到內進食，記者留在餐廳的一段時間，只見肯德基有一名堂食食客主動填寫申報表，在大家樂則沒有發現。

四間餐廳同樣於門口的當眼處，貼上「購買外賣不用填寫申報表或掃安心出行二維碼」的告示，而記者於測試後，已經重新填上表格以作識別。

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▼2月18日年初七起 晚市堂食須使用安心出行▼