安心出行｜聶德權回應醫管局員工陣線指控：好奇怪　程式不洩私隱

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-02-20 11:53

醫管局員工陣線日前質疑，政府推出「安心出行」程式，是為了監控市民，而非防疫。昨天創新及科技局、醫院管理局發稿反駁指控。 公務員事務局局長聶德權今天（20日）在電台節目表示，「其實呢個問題我都覺得好奇怪」，他稱，除非市民不用智能電話，否則不少程式都有收集市民資料，他強調安心出行程式無追蹤行蹤功能，也不會洩露私隱。 另外，對於有私家醫生指，在診所為市民注射新冠疫苗的資助額，第一針比第二針為低是不合理，聶德權解釋，做法是為了鼓勵私家醫生積極為市民接種兩針疫苗，就可獲得較多的資助。

政府訂出5類優先群組，在4個地方接種新冠疫苗。圖為公務員事務局局長聶德權。（李澤彤攝）

聶德權在商台節目《政經星期六》被問到有前線醫護批評安心出行時，他指「其實呢個問題我都覺得好奇怪」，除非市民不用智能電話，否則不少程式都有收集市民資料。他引述私隱專員公署稱，安心出行程式無追蹤行蹤功能，不需輸入個人資料，出行紀錄只會存放於自己手機，不會上傳到雲端及政府系統，紀錄在31天內會刪除。他又指，如果不幸確診，衞生署會根據法例要求確診者上傳出行資料，強調做法是有根有據。他重申，程式不存在洩漏私隱的問題，只希望市民清楚自己的出行紀錄，若他人確診，自己也可得悉風險，「大家都唔想因為一個嘅爆發，擴大到成個社區嘅爆發，又嚟多一波呀嘛！」

2月18日放寬防疫措施，包括食肆堂食延長至晚上10時、每枱人數上限增至4人等，但食客進入食肆前須掃描「安心出行」二維碼或登記個人資料。（歐嘉樂攝）

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至於有醫護人員對於接種新冠疫苗有保留的問題，聶德權稱，醫護可以選擇自己接種的疫苗，政府會盡量在安排上方便他們，亦希望醫護人員明白醫護有感染風險，可能會影響到其他病人，會鼓勵他們自覺去接種。疫苗顧問專家委員會成員曾浩輝稱，以往醫護人員接種流感疫苗的比率只有四、五成，但近來已升至六、七成，相信今次新冠疫苗，醫護人員的反應會不錯。

被問到香港人接種意欲低於其他國家，聶德權稱，相信隨著疫情、政府的資訊發放，市民接種意欲不會一成不變，就如去年政府推出全民檢測，「初初都好多抹黑，嚇到老人家好驚」，但現時不少市民希望多做檢測。

2021年2月19日，內地科興生物的首批100萬劑滅活疫苗運抵香港。（路透社）

另一方面，聶德權指，當市民到私營診所接種疫苗時，不需額外付費，因政府會為私醫提供資助，第一針是80元，第二針是120元，合共有200元的資助。他稱了解到有私家醫生認為，為市民接種第一針的準備功夫多，第一針資助額不應低於第二針，但當局認為若第二針的資助額較高，有助鼓勵私醫積極「搵佢（接種者）返嚟打」。他又指聽到有人認為資助額低，但他認為兩針合共有200元資助，平均每針有100元，與流感疫苗的資助額相若，又指私醫反應踴躍，希望大家會支持。