晚市堂食解禁現報復式大食　九龍城方榮記：顧客消費力強

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-02-21 20:16

本港新冠肺炎疫情放緩，政府上周四（18日）准恢復晚市堂食及增至最多四人一枱。老字號火鍋店方榮記指出，過去禁晚市堂食試過最差一日僅6,000元生意，形容「蝕到暈」，自從重開晚市後，估計因市民久未外出晚膳，過去三晚頗有消費力，生意額回復至以往近五成。 叙福樓主席兼行政總裁黃傑龍指，恢復晚市堂食後，餐飲業生意上升一倍，有約七成生意，期望未來可以進一步放寛75%入座率，飲食業才算真正的復甦。

方榮記老闆方永昌表示，過去禁晚市堂食試過最差僅6,000元生意，形容「蝕到暈」，（資料圖片／朱雅霜攝）

九龍城火鍋店方榮記老闆方永昌表示，過去只能做早午市，最壞情況試過只有6,000元生意，「真係蝕到暈」，自從放寛堂食至晚上10時，對生意額感滿意。

大家都太耐無出街食，呢三日都旺，單都多咗。 方榮記老闆方永昌

方老闆指，雖然無法重回以往環境，但回復至平常四至五成，「起碼可以做多一輪，人均消費都有300幾蚊，一張枱都有1,100元至1,200元」。

現階段只求「生存」毋須減員

疫情稍為放緩，方老闆指今晚亦有不少顧客光顧，對前景樂觀，但認為即使放寛營業至凌晨1時，在疫情未完結下估計分別不大，相信要待大部份市民接種完疫苗及有成效後，整體生意才能慢慢回復，「始終仲有疫情，大家慣咗屋企食飯，唔敢出街」，形容現階段求「生存」，毋須裁減員工就足夠。

叙福樓主席兼行政總裁黃傑龍表示，過去兩個月沒有晚市，餐飲業基本上只有正常三、四成生意。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

黃傑龍：完全放寬入座率才算真正復甦

叙福樓主席兼行政總裁黃傑龍表示，過去兩個月沒有晚市，餐飲業基本上只有正常三、四成生意，年初七恢復晚市及四人一枱之後生意上升一倍至六、七成。

不過，黃指由於仍然有50%入座率以及晚市只可以去到10時限制，期望未來一至兩周後疫情繼續紓緩，入座率可以上升至75%甚至完全放寬，屆時飲食業才算真正的復甦。

黃又指，不會形容過去多日為「報復式消費」，畢竟市民因防疫壓抑了一段時間，當稍為安全當然要恢復正常生活，「冇乜話報復唔報復，根本社會本來就有呢啲社交同埋消費嘅需要」。

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