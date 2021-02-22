旅遊氣泡｜姚思榮：冀疫情控制後再啟動　「急還急，最緊要穩妥」

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-02-22 10:40

港府去年11月因爆發第四波疫情「臨門一腳」叫停與新加坡的「旅遊氣泡」，旅遊界立法會議員姚思榮今(22日)接受港台《千禧年代》訪問時表示，旅遊業界雖希望盡快通關，但亦擔心疫情再次爆發，若旅行團返港時要隔離兩周就更麻煩，認為「急還急，最緊要穩妥」，建議兩地兩周的確診個案保持單位數再考慮， 他期望，有疫苗接種後，計劃可以減少出入境檢測次數或標準，建議改以快速測試；亦估計到港旅客或須使用「安心出行」應用程式。

旅遊界立法會議員姚思榮。（資料圖片）

現時不具備重啟旅遊氣泡條件 憂若有反彈更「麻煩」



姚思榮指，現時香港疫情「又上又落」，認為不具備重啟旅遊氣泡條件。他指，旅遊界當然希望盡早通關，但「開咗（疫情）反彈又停返仲麻煩」，指若旅行團出發期間再次爆發疫情限制出入境，或全團回港又須檢疫兩周，認為「急還急，最緊要穩妥」，若兩地在兩個星期內確診個案都維持單位數水平，無不明源頭個案，重啟旅遊氣泡的條件會較好。

就兩地接待安排上，現時新加坡要求所有人要使用「合力追蹤」（TraceTogether）應用程式記錄行蹤，估計港府亦會要求來港旅客都要下載「安心出行」。而本港即將為市民接種疫苗，期望有疫苗後，出入境檢測要求可以減少，或毋須花費數千元到化驗所取結果，進行快速測試就可。

姚思榮估計，重啟旅遊氣泡後，初時應主要為散客，之後才會逐步有旅行團。

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