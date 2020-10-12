保就業｜百佳大抽獎　首五小時有120萬人登記　中獎率25%

政府要求兩間連鎖超級市場包括惠康及百佳，申請第二期保就業計劃須回饋社會，百佳昨日公布將以大抽獎的形式回饋市民，共設32萬名得奬者，獎賞總值逾3,200萬元。 市民今日下午1時起可以透過網上或電話熱線登記。百佳超級市場指，截至傍晚6時，已經有120萬人透過網絡或熱線電話登記，暫平均4人爭一份獎品，即中獎率約25%。

▼百佳3200萬大抽獎攻略及Q&A▼

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百佳10月11日公布大抽獎詳情，設有32萬名獲獎者，總獎金達3200萬元。（袁澍攝）

首半個鐘每分鐘2萬人登記

百佳超級市場指，首日的登記反應踴躍，頭30分鐘每分鐘平均有2萬名市民登記。截至下午6時，已經有超過120萬人經百佳活動網站及活動熱線登記。活動網站除開始登記後10分鐘需輪候外，現時已經可以直接登記抽獎，整個登記程序需時少於一分鐘。

百佳並表示，市民可透過活動網站及超過300條的活動熱線登記百佳「誠心賞你」大抽獎，登記期為期7天，市民無需着急。

市民不用到百佳消費，即可參加是次大抽獎。（袁澍攝）

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