段崇智專訪｜「段爸」不放棄年輕人　引美國女詩人籲學生打開胸襟

撰文： 胡家欣 倪清江 最後更新日期： 2021-02-22 08:01

中大校園在前年反修例風波中成為「戰場」，獲學生稱為「段爸」的校長段崇智親赴現場，在學生和示威者與警方之間斡旋，中了催淚煙而不適入院。樹欲靜而風不息，畢業生遊行前有人摸黑破壞校園，及至上月有數名黑衣人回校撒粉衝撞保安，校方接連兩次報警。

段崇智接受訪《香港01》專訪時，未回應報警是否其決定，亦未多談及反修例，但明言不會放棄年輕人，又引用美國22歲黑人女詩人戈爾曼（Amanda Gorman）所創作的詩句，寄語學生放下分歧，「胸襟要放得大才可以解決問題。」

段崇智專訪三之二

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2019年11月12日，中大爆發衝突，段崇智親赴「二號橋」嘗試調停，但其身處位置仍被擲催淚彈。（資料圖片）

兩年由「唔係搞政治」校長 到獲學生封「段爸」

段崇智2018年1月1日出任中大校長，甫上任曾明言自己「唔係搞政治」，一年半後本港爆發反修例風波，大學校園成為政治角力場地，陷入前所未有的管治危機。

2019年10月10日，段崇智回頭與學生對話，扭轉一直與學生關係惡劣局面，獲封為「段爸」，其後他指經查證後，須對涉不當使用暴力的警員予以譴責，惹來建制陣營炮轟。2019年11月12日，中大一批學生及示威者在「二號橋」與防守的警方爆發激烈衝突，段崇智嘗試調停，可惜事與願違，在煙火中大的晚上，「段爸」中了催淚煙，一方面紛傳他工作不保，一方面獲《泰晤士高等教育》評選為全球高等教育人物之一。

去年11月中大畢業生校內遊行紀念反修例，亦有展示港獨標語。（資料圖片）

不回應是否決定報警 強調不放棄年輕人

但風波過後，段崇智飽遭建制派及官媒大肆評擊。中大就去年11月遊行前破壞及上月開學日有人向保安閘口撤粉報警，警方亦就11月遊行有人違反國安法進行調查，結果共有14人被捕，至少6人是中大學生及舊生。警方指他們涉嫌「參與未經批准集結」、「普通襲擊」等，當中4人涉嫌「煽動分裂國家」。師生校友聯署，斥段崇智背叛創校精神，促解釋道歉。

記者兩次追問報警是否其拍板、屬艱難的決定，段崇智均不作回應。他亦不多談反修例期間與學生閉門會議的內容，但在談及大灣區發展時，主動強調年輕人是社會未來的棟樑，「做教育㗎嘛……like it or not，絕對唔可以放棄年輕人。」

We lay down our arms so we can reach out our arms to one another. We seek harm to none and harmony for all。（放低武器，才能張開雙手，觸碰彼此。不傷害任何人，為眾人謀求和諧。） 女詩人戈爾曼（Amanda Gorman）《The Hill We Climb》

段崇智盼年輕人將敵意放下，伸開雙手，向其他人招手。（余俊亮攝）

寄語年輕人放下分歧 胸襟要放得大

段崇智又引用美國22歲黑人女詩人戈爾曼，在總統拜登就職禮上朗讀的自創詩《The Hill We Climb》其中一句——「put（lay ) down our arms so that we can reach out our arms （to one another）」，呼籲學生要放下武器，才能張開雙手，觸碰彼此，寄語學生放下分歧，「將我哋敵意放下，伸開雙手，向其他人招手。」

他表示，每人抱有不同理念、處世方法及目的，難以解決，惟懷有惻隱之心及仁愛，秉持中大校訓「博文約禮」，崇基學院院訓「止於至善」，且「胸襟要放得大才可以解決問題。」

回望任內三年，他不作自評，笑稱「頭三年嘅嘢，大家都知道」；他未有考慮續任問題，展望餘下三年任期，他言談輕鬆，「我好樂觀，彼極泰來，好重要。」