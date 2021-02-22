段崇智專訪｜國安法無影響學術自由　討論敏感議題不設禁區

撰文： 胡家欣 倪清江 最後更新日期： 2021-02-22 10:07

《港區國安法》實施約八個月，學術環境備受關注。上任約三年的中文大學校長段崇智接受《香港01》專訪表示，學術及言論自由依然是大學的基石，只要不違反法例，中大不設限制，可以討論敏感議題，學者可繼續發表言論。 國安法後有本地學者選擇離開，中美角力則觸發華人學者回流。他指，法例無礙大學吸納海外人才，中大年初已展開全球招聘，目標是五年內招攬150名年輕學者，配合政府「大水喉」、本港上游科研優勢等，相信計劃有一定吸引力，「如果有華人想回家，令佢感到賓至如歸，咁係最好，大家雙贏。」

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《港區國安法》實施後，中大校長段崇智接受專訪指，不認為學術自由受到影響。（余俊亮攝）

國安法下學者離港 稱與大學無關 屬個人決定

《港區國安法》實施後，學術界有人不安，憂慮教學與研究設「紅線」，多位積極參與社運的學者被解僱或不獲續約。

去年6月曾與四間資助大學聯署，稱「理解」訂立國安法必要的中大校長段崇智，首度開腔回應國安法。他表示，學術自由及言論自由依然是大學基石，只要彼此尊重，和平理性，沒有違法，中大不設任何限制，學術研究可以討論敏感議題。



他說，暫時未見本地學者所提及的憂慮，國安法下有學者離開香港，相信涉及個人考慮，與大學無關。但當下環境是否容納多元聲音，討論敏感議題是否安全，他說：「中大學者發言較多，暫時無問題，可以繼續發言。」

曾在美國留學及工作多年的段崇智表示，對於西方國家排斥華人學者感到可惜，坦言試過為此未能安睡。（余俊亮攝）

西方排華 有學者來中大

過百國際學者去年十月曾聯署，擔心國安法形成寒蟬效應。不過，段崇智表示，國安法未影響大學招聘海外傑出學者，形容「that was never a question」（從來不成問題）。他指，外地學者對國安法並無憂慮，即使對本港情況有疑問，完全可以解答，令他們感到滿意，例如引用《美國愛國者法案》作為比較，反映國安法目前不是一個議題。

西方以制裁中港官員回應國安法，美國更排擠中國學者。段崇智表示，曾擔任「長江學者」或「千人計劃」的華人學者被標籤為「間諜」，有軍醫或解放軍醫院背景的博士後生遭排斥，無法在當地發展。

曾在美國讀書及生活數十年的段崇智坦言，對此感到不幸及可惜，但認為是本港招攬人才的機會，有學者亦因此前來中大，至於人數涉及多少，他不願透露。

中大年初開展全球學術人員招聘，目標五年內聘請150名傑出的年輕教授及博士生。（余俊亮攝）

年初全球招聘年輕學者 目標五年內請150人

去年《施政報告》提出投放20億元，推出「傑出創科學人計劃」，吸納知名海外科研人才，他指，中大今年初開展全球學術人員招聘，目標五年內聘請150名傑出的年輕教授及博士後研究員，為此額外增設教授職位。

他預計有華人學者回流，配合政府「大水喉」，本港上游科研的優勢等，相信計劃有一定吸引力，「如果有華人想回家，我哋可以令佢哋賓至如歸就最好，大家都雙贏。」