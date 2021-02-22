段崇智專訪｜鼓勵師生大灣區發展　設眾創中心助創業　盼出獨角獸

撰文： 胡家欣 倪清江 最後更新日期： 2021-02-22 08:00

近年政府大力推動年輕人到大灣區發展，又支持大專院校到當地辦學、合作科研。中大校長段崇智受訪《香港01》專訪時指出，大灣區提供創業實踐機會，推動轉化科研成果，形容兩地合作，可達致雙贏。不過，當地機遇能否解開年輕人抗拒北上的心結，他表示，理解兩地差異，令學生返內地「一定有不適」，但有必要踏出「舒適區」，大學有責任協助，承認有挑戰，但相信可以解決。他又指，無計劃強制學生返內地交流，「強迫係唔可以，年輕人要soft approach。」

段崇智專訪三之一

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中大校長段崇智認為，大灣區提供創業實踐機會，推動轉化科研成果，形容兩地合作，可達致雙贏。（余俊亮攝）

本地大學到內地開設分校成為趨勢。自2006年起，中大先後在深圳發展，首先參與中國科學院深圳先進技術研究院，2007年設立中大深圳研究院，2014年開設中大深圳分校、2018年設眾創中心，去年再成立深港創新研究院（福田），合共設立五個分支及單位，致力學研工作。

大灣區係一個機會，但都要你肯去open the door，先係機會。 中大校長段崇智

段崇智形容創新是一場「接力賽」，產學研環環相扣，本港具備良好基礎科研，大灣區推動轉化科研成果，亦提供創業實踐機會，形容兩地合作，可達致雙贏，「。他舉例，中大在深圳的眾創中心，為科研人士及校友建立創業平台，加快項目「上馬」，一些小至覓居所、辦登記手續，都可提供協助。

時現眾創中心有47間公司營運中，他特別舉其中一間由舊生創立的「聲揚科技」，研發智慧語音技術，在短短一年，成功完成近億元A輪融資；另三間也很出色，包括深圳視見醫療科技、研發5G通訊設備測試自動化的邁微思深圳科技、以及研究全球定位的隨身寶科技，都是中大教授與學生創業成果，當中有內地生，也有港生。

他指香港兩大「獨角獸」科技公司——商湯科技及中文大學醫學院副院長（研究）盧煜明教授成立的癌症早期篩查公司Cirina（後與GRAIL 合併），前者也是中大工程系博士畢業生成立。他寄望中大在推動創業的工作，能孕育出更多獨角獸，甚至如科技大學畢業生汪滔所創的無人機科技大疆科技的公司。

在教學上，校方推出18個學分副修課程，教學生甚麼是創業，上游、中游及下游要怎做，有實習，學生想到內地學習數星期，眾創中心可以協調。

段崇智坦言，香港及大灣區兩地差異，令年輕人返內地有不適，但鼓勵他們踏出「舒適區」，大學會提供協助，相信可以解決。（余俊亮攝）

大灣區能否解學生到內地心結 段崇智：有挑戰 可解決

不過，自前年反修例風波後，年輕人抗拒北上，擔心有人身安全風險、不滿中央及薪酬差距等。段崇智表示，留意到年輕人對返大灣區有猶豫，或欠缺不恰當、正確的資訊有關，認為大學有責任告知學生當地機遇。他指，會鼓勵老師先北上，起帶頭作用；又以舊生成功例子，吸引學生返內地，明言不會計劃強制交流，「強迫係唔可以，年輕人要soft approach（軟性策略）。」

大灣區機遇能否解決學生抗拒內地的心結，段崇智直言很難說，但多次鼓勵年輕人踏出「舒適區」，到內地交流發展。他指，理解兩地在制度、文化及管治各有不同，「如果瞇理眼無呢啲事，係搵自己笨」，學生到內地一定有「不適」，故大學去年特設辦公室專責支援，承認有挑戰，但相信可以解決。