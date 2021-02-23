林鄭：接種疫苗無不良反應　9小時約4.2萬人預約　18間門診已爆滿

撰文： 周禮希 翟睿敏 周皓宜 最後更新日期： 2021-02-23 10:27

行政長官林鄭月娥今早（23日）出席行政會議前見記者，她稱昨與司局長、行會成員接種疫苗，未聽到大家有不良反應，感覺非常之好。 林鄭指，截止早上9時，已有4.2萬人預約接種疫苗，醫管局18間門診的預約已經爆滿，但市民仍可預約在5個社區中心接種疫苗，形容市民反應踴躍，急不及待。她又指，早預料到有抹黑、失實訊息，例如昨日有人稱官員接種的並非科興疫苗，政府需立即澄清，未來亦會打醒十二分精神。

▼林鄭與司局長接種科興疫苗▼

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愛國要愛黨？ 林鄭：公職人員宣誓議案可找答案

【10:15】有記者問到，近年司法機構處理政治案件出現爭議，會如何確保法官愛國，是否不再外聘海外法官。林鄭強調，香港是一個依法辦事的地方，而政府亦會依法施政，最重要的法律是憲法及《基本法》，《基本法》當中有詳細規定，確保香港的司法機構有獨立的司法權及終審權，而司法機構法官的委仕任亦有清晰規定，看不到這些條文會受任何選舉制度影響。

被問到愛國等於要「愛黨」，要求「結束一黨專政」的支聯會，以及參與過初選的泛民是否終身不可參選，林鄭指，《基本法》第104條列明公職人員的宣誓要求，而政府很快會將相關條文法律化，新年後向立法會提交公職人員宣誓及違誓的法案，大家會在當中找到何謂效忠及擁護的答案。她強調，市民仍然有選舉權及被選舉權。

全國政協副主席兼港澳辦主任夏寶龍。（資料圖片）

網傳官員非打科興 林鄭斥抹黑： 有時覺得他們技巧非常高

【10:01】有記者問到夏寶龍的言論，是否中央逼她做自己曾形容為「撼頭埋牆」的政改，而中央做法，是否因為她在任內做得不好？

林鄭回應指，疫苗接種在網上開放只是9個小時，認為大部分市民應正睡覺，已有4.5萬人急不及待接種，已是相當不錯的數字，政府會繼續宣傳工作、不同的疫苗效能。她批評有不少抹黑、失實的報道，例如有人稱官員已接種的疫苗並非科興，政府已馬上澄清，期望政府新聞處日後加快澄清失實報道。她形容，這些言論有如2019年6月後網上社交媒體，「有時覺得他們技巧非常高」，希望客觀報道的傳媒幫忙澄清。

至於為何要由中央出手改變香港選舉制度，林鄭指，夏寶龍已解釋本港每當遇到爭議事件，都出現仇視中央和特區政府的言論，如2003年23條立法、國民教育、佔中、旺角暴亂及修例事件等，中央為了令情況不會惡化至「一國兩制」無法落實而出手，與她本人能否創造條例關係不大，因為那些條件存在已久，但某些時刻都要有勇氣撥亂反正。

▼林鄭與司局長接種科興疫苗▼

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林鄭：接種疫苗後感覺非常好

【09:52】林鄭月娥表示，昨日已聯同司局長、行會及立法會議員率先接種，到目前都聽不到大家有任何不良反應，感覺非常之好，自己的針口連疼痛的感覺都沒有。

截至今早9時，共42000名優先群組的市民已在網上預約，將在未來兩星期接受接種。她又指，由於醫管局門診的名額有限，18間門診的預約已經爆滿，但市民仍可預約在5個社區中心接種疫苗；政府亦會密切監察，尤其是第二款疫苗抵港後會進一步籌備，並協助私人診所進行接種的準備工作。