疫苗接種｜01實測網上系統輪個半鐘始可登入　19個接種站已滿額

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-02-23 13:24

首批100萬劑科興疫苗早前抵港，港府今(23日)凌晨起開放新冠疫苗接種計劃預約，優先群組市民，可於網上進行登記，最快本周五(26日)起可以接種。 《香港01》記者同步實測網上登記系統，結果等候1.5小時始成功進入系統。惟截至中午12時許，23個可供預約打針的社區疫苗接種中心，以及醫管局普通科門診診所中，19間已告額滿，仍然「有位」的4間社區疫苗接種中心，分別位於九龍灣體育館、官涌體育館、源禾路體育館及天暉路體育館，但可供選擇的日期不多。最早已是下月4日，其中天暉路體育館社區疫苗接種中心的剩餘預約名額最多。 公務員事務局局長聶德權表示，截至今日中午，已有約6萬名市民經網上登記預約接種疫苗。

大批市民今早於中央圖書館排隊預約接種疫苗。(盧翊銘攝)

政府公布的新冠疫苗接種計劃展開，今(23日)起接受優先群組市民網上預約，市民可以登入專設網站預約，並可遲擇在5間指定的社區疫苗接種中心及18間醫管局轄下的普通科門診診所，於本周五(26日)至下月11日合共14天期間接種科興疫苗。



港府共於全港設立29個社區疫苗接種中心，但只有5個供接種科興疫苗，另外24個則會於稍後供接種BioNTech/復星疫苗「復必泰」，暫未開放選填。

▼5類優先群組市民包括以下▼

1. 醫療機構人員及參與抗疫工作人員

2. 60歲或以上人士（其中陪同70歲或以上長者接種疫苗的人士可以獲得接種，最多兩人）

3. 安老院舍和殘疾人士院舍的院友及員工

4. 維持必要公共服務的人員

5. 跨境運輸、口岸、港口工作人員

《香港01》記者今早10時半開始進行實測，最初系統顯示等候時間約30分鐘，惟隨後不斷「加時」，最終等候1.5小時，到中午約12時始成功進入系統。首批可供選擇、合共23間的社區疫苗接種中心及普通科門診診所中，大部分的預約時段已經額滿，仍然可選則只餘每日提供約2,500個預約名額的社區疫苗接種中心，分別位於九龍灣體育館、官涌體育館、源禾路體育館及天暉路體育館，餘下的名額，最快要到下月才能接種。

截至中午12時許，位於九龍灣體育館的社區疫苗接種中心於下月部分日子仍然有預約名額。(2019冠狀病毒病疫苗接種計劃預約系統截圖)

天暉路體育館社區疫苗接種中心剩餘的預約名額最多，下月4日傍晚至11日大部分時間仍可供選擇。位於中央圖書館的社區疫苗接種中心則已全滿。至於各區的普通科門診診所，預約名額均全數爆滿。

值得注意的是，市民須於開始登記後30分鐘內完成預約，逾時系統會自動終止登記程序，已輸入的資料亦不會儲存。



社區疫苗接種中心每日朝8晚8運作，市民須於網上預約系統，揀選所接種的疫苗，並預約接種第一針和第二針的時間和地點。有需要的市民，亦可在郵局或所居住的公共屋邨的辦事處尋求協助上網預約。市民接種疫苗後可獲得紙本針卡，同時可利用「智方便」流動應用程式下載電子針卡。

▼社區疫苗接種中心地址及疫苗接種需知▼

▼圖解疫苗接種預約系統登記過程▼

+ 5 + 5 + 5

接種疫苗途徑共有4個，包括分布全港18區的29間社區疫苗接種中心，參與接種計劃1,200多位私家醫生的超過1500間診所，醫院管理局轄下18間普通科門診診所，以及長者及殘疾人士院舍。

參與疫苗接種計劃的私家醫生，政府預計在3月中之前，可以開始為市民接種科興疫苗。最快本周四(25日)抵港的復必泰疫苗，將於其餘24間政府社區疫苗接種中心陸續投入服務後，開始為市民接種。

社區疫苗接種中心詳情