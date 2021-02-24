財政預算案｜警隊預算251億元　去年低估津貼　實超四倍近14億

撰文： 孔繁栩 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-02-24 14:55

【財政預算案2021】新一份《財政預算案》警務處最新開支預算250.6億元，較2020/21年度經修訂後預算增加7.7%。20/21年度警隊津貼原來預算只有2.8億元，但經修訂後大幅上升四倍至13.9億元。 警務處處長鄧炳強早前出席警隊年結時表明，警隊會增添裝備嚴防暴力及危害國家安全情況死灰復燃。警隊在21/22年度增添裝備上的非經營帳目亦有所上升，購買機器、設備、車輛撥款上升1.7倍至8.5億元，當中購置「警隊特別用途車輛」撥款由1.5億元上至4.1億元，另會更換6輛裝甲車、多艘快速追截艇、高速突擊登陸艇等。

警隊編制上會減少16個非首長職位，預料至明年3月31日會有38,390人員。（資料圖片/梁鵬威攝）

新一份《財政預算案》警務處最新開支預算250.6億元，較2020/21年度經修訂後預算增加7.7%。

新一年開較本年修訂預算增7.7%

警務處2020/21年度預算開支258億元，經修訂後為233億元，減少9.8%。21/22年度預算為250.6億元， 較20/21年度原來預算減少2.8%、修訂預算增加7.7%。在津貼支出方面，21/22年度預算為3億元，20/21度修訂預算為13.9億元，較原來預算的2.8億元，增加近四倍。

「警隊特別用途車輛」撥款由1.5億元上至4.1億元。

編制上減少16個非首長職位

警隊編制上會減少16個非首長職位，預料至明年3月31日會有38,390人員。警務處四部分財政預算均較20/21年度修訂上升，當中負責處理公眾活動、人群管理、制訂應付騷亂計劃的「行動單位工作」預算增幅最多，達15.3%至54.4億元；「維持社會治安」預算最多，有120億元，「防止及偵破罪案」及「道路安全」預算分別為51億及25億。另外，俗稱「線人費」的酬金及特別務開支微升8.3%至1.5億元。

「警隊特別用途車輛」預算由去年修訂的1.5億元上升至4.1億元，增幅1.8倍。（資料圖片/余俊亮攝）

4.1億元買「警隊特別用途車輛」

2021/22年度預算案中，警隊在用於購買機器、設備及工程開支總額的非經營帳目整體撥款為8.5億元，較20/21年度修訂預算3.2億元上升1.7倍，當中「警隊特別用途車輛」預算由20/21年度修訂的1.5億元上升至4.1億元，增幅1.8倍。至於包括更換6輛裝甲車在內的開支預算為1.2億元，較修訂預算上升2.4倍。而「專門用途的物料及設備」預算2.9億元，較20/21年度減少9億元。