財政預算案2021｜將為2022 DSE學校考生代繳考試費　涉1億5千萬元

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-02-24 12:27

新冠肺炎疫情下，財政司司長陳茂波今日（24日）發表2021至22年度《財政預算案》，宣布會為2022年文憑試學校考生代繳考試費，涉1億5千萬元，為政府第四年為DSE學校考生代繳考試費。 另外，政府計劃擴闊「持續進修基金」範疇，將就此諮詢業界，計劃今年9月新學期開始實施。

▼陳茂波任內5份財政預算案封面顏色▼

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財政司司長陳茂波今日（24日）發表2021至22年度《財政預算案》，宣布紓解民困措施時當中包括將為參加2022年香港中學文憑考試的學校考生代繳考試費，預計涉及開支1億5千萬元。為政府第四年為DSE學校考生代繳考試費。

政府過去三年為參與文憑試的學校考生代繳考試費。（資料圖片）

另外，政府為支援就業，計劃擴闊「持續進修基金」範疇，以配合科技發展及進修模式的轉變，為市民提供更多元化的進修途徑，同時確保有效監管課程及教學質素，意味或將網上課程納入其中。政府會就此諮詢業界，計劃於今年9月的新學期開始實施。

將推第四期「特別．愛增值」計劃 料兩萬人受惠



另預計今年7月推第四期「特別．愛增值」計劃，擴闊課程的範疇，增網上課程，預計兩萬人受惠。

陳茂波表示，課程發展議會的STEM教育常務委員會，會督導及推動中小學STEM教育的長遠發展，以及持續檢視相關課程。（資料圖片／曾梓洋攝）

政府預留逾2億元 每間資小最高獲40萬元推資訊科技課外活動

港府近年力推創新科技，陳茂波表示，課程發展議會的STEM教育常務委員會，會督導及推動中小學STEM教育的長遠發展，以及持續檢視相關課程。



當中政府預留超過兩億元，將 「中學IT創新實驗室」擴展至小學，未來3個學年向每間資助小學提供最高40萬元，資助小學通過課外活動加強學生對資訊科技的興趣、認識及應用，為融入知識型經濟和數碼社會發展作好準備，計劃名為「奇趣IT識多啲」。而政府資訊科技總監辦公室會設立一站式支援中心，向小學提供協助。

政府在2021財政預算案中宣布，把資助本地大學理工科學生參與創科行業短期實習的先導計劃恆常化。（資料圖片／梁鵬威攝）

資助理工科大學生參與創科短期實習恆常化

另外，政府去年預留4,00萬元，以先導形式資助本地大學理工科學生參與創科行業短期實習，合逾1,600學生及逾1,000間公司參加。陳茂波指，當中8成實習生表示畢業後會考慮投身創科界，形容是反應熱烈，宣布將計劃恆常化。



斥20億元吸國際知名創科學者來港



此外，政府計劃動用約20億元，今年上半年推出「傑出創科學人計劃」，吸引國際知名創科學者和團隊來本港大學，參與創科教研，費用將由政府、大學及香港賽馬會慈善基金共同承擔。

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