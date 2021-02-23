新冠疫苗｜公院醫護傾向打BioNTech　有私醫撐科興　護士怎樣揀？

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-02-23 18:22

【科興、BioNTech疫苗預約接種】 新冠肺炎疫苗接種計劃今日（23日）凌晨起可供預約，醫護人員屬優先接種組群之一。《香港01》向多名醫護人員查詢打針意向，發現公立醫院醫護傾向等待德國BioNTech／復星疫苗本月底到港，數名私家醫生則選擇率先抵港的內地科興疫苗。 香港護士協會主席源志敏說，在高危病房工作的同事應打針保護自己，「揀隻穩陣啲、保護力高啲（復星／BioNTech疫苗）係啱嘅。」醫管局員工陣線副主席羅卓堯則稱，暫時大部份同事對打針持觀望態度。科興疫苗保護率不高、未登國際期刊、未正式公布所有臨床數據，種種因素均令他卻步。

▼３圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

公共醫療醫生協會會長馬仲儀。（資料圖片/羅君豪攝）

政府醫生協會主席李慧茵表示，會考慮接種保護力高的復星／BioNTech疫苗，身邊的醫護朋友也傾向接種這款疫苗。公共醫療醫生協會會長馬仲儀稱，她著重科學數據，直言會考慮接種復星／BioNTech疫苗，無意接種科興疫苗，形容「無效嘅針打嚟做乜？」她又說，相信市民都感受到政府強烈呼籲接種疫苗，醫院高層雖然沒有強迫同事接種，但每日給予「泛濫嘅疫苗資訊」，譬如接種地點的資訊，使她感到有壓力。

▼5類優先群組人士2月23日率先到中央圖書館的接種中心接種疫苗▼

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醫管局員工陣線副主席羅卓堯。（資料圖片／張浩維攝）

醫管局員工陣線副主席羅卓堯稱，醫院高層未有就疫苗向同事施壓，暫時大部份同事持觀望態度，或希望接種復星／BioNTech疫苗，未見有人積極預約接種科興疫苗。「有啲同事好簡單，就係信唔過國產貨」，羅卓堯強調自己非針對藥廠，但科興疫苗保護率不高、未得世衞認可、未登國際期刊、未正式公布所有臨床數據，種種因素均令他卻步。他續說，今晨零時零分嘗試登入政府疫苗預約網站，「但係個網勁hang機（網頁故障），等咗好耐最後都預約唔到。」

▼科興、BioNTech/復星疫苗 港九新界接種地點名單▼

護協主席：身邊同事對接種疫苗的取態平均

香港護士協會主席源志敏稱，身邊同事對接種疫苗的取態平均，各有三分一人會接種、不會接種或觀望情況。他自言不是做臨床工作，打針的迫切性不高，會等待一兩周以觀望已接種人士的反應。他續說，在高危病房工作的同事應打針保護自己，「有得揀架嘛，揀隻穩陣啲、保護力高啲（復星／BioNTech疫苗）係啱嘅。」

▼2.19首批100萬劑科興疫苗抵港▼

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林哲玄：香港打針落後得好緊要，有得打就即刻打

至於私家醫生，醫護誠信同行主席林哲玄稱，今日（23日）凌晨已成功預約接種科興疫苗，「香港疫情死唔斷氣，打針落後得好緊要，有得打就即刻打。」他表示相信科興疫苗安全、有效，不少醫生朋友均準備接種。香港醫務委員會執照醫生協會副會長唐繼昇說，他會在科興疫苗下周供應到其診所時接種，此做法比較方便。

醫護誠信同行主席林哲玄。（資料圖片 / 黃寶瑩攝）

醫護學生稱不會到高危病房 未打算打針

醫護學生方面，仁安醫院護士訓練學校校長袁偉傑稱，沒有機制要求學生到醫院實習前必須接種疫苗，除非醫院強制要求。中文大學、理工大學及公開大學的公立醫院實習醫護學生均表示，學校沒要求或呼籲他們實習前打針。理大護理系五年級生許小姐稱，她和同學都未有打算接種疫苗，因學護不會到最高危的病房工作，過去一年也未見有學護在醫院染疫。