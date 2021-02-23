臨時醫院｜醫護不滿無免費車票及提供膳食　醫局：與其他醫院一致

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-02-23 21:49

新冠肺炎疫情持續，北大嶼山醫院香港感染控制中心（臨時醫院）將於本周五（26日）啟用，以接收病情較穩定的確診病人。有醫護向《香港01》投訴，指醫院管理局不會提供免費機場快綫車票，而接駁巴士亦只得兩個站，變相令醫護需自行承擔昂貴的交通費，做法與在亞洲國際博覽館的醫護不一致；又批評醫管局拒提供膳食，亦遲遲未出更表，令他們不知何時需上班。該醫護質疑現時確診病人大減，醫管局仍堅持要啟用北大嶼山醫院香港感染控制中心，只是為了「做show」。

九龍西醫院聯網表示，膳食安排與北大嶼山醫院及其他公立醫院一致，員工可自行安排膳食，職員仍可向亞博餐廳訂購食物；至於接駁巴士服務，將會配合病房運作提供予員工。

▼臨時醫院「北大嶼山醫院香港感染控制中心」▼

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招募時稱「咩都有」 實際不包膳食無免費車票

醫管局從各個醫院聯網招募了數十名醫護人員到北大嶼山醫院香港感染控制中心工作，上周五（19日）舉辦簡介會，向這批醫護介紹工作內容和相關福利。有醫護人員投訴醫管局在招募人手時稱「咩都有」，但在簡介會上卻指不會包膳食，亦不會提供免費車票。

該醫護解釋，醫管局指接載醫護到臨時醫院的接駁巴士只會有兩個上落點，分別位於九龍和新界，港島不設上落點，醫護斥難以照顧到來自全港不同地方的醫護人員；而現時醫管局向在亞博工作的醫護提供免費機場快綫車票，卻不會向臨時醫院醫護提供，變相令醫護需自行承擔昂貴的交通費，做法亦不一致。

根據港鐵收費資料，以八達通支付由香港站至博覽館站的車費，每程需110元，即日來回不再另收費。現時有特別車費優惠，乘客使用同一張八達通，即日往返市區與博覽館站，並在博覽館逗留最少1小時，收費減至80元。但當醫護返通宵更，他們翌日回市區便需付全費。

周五啟用 五日前仍未提供更表

該醫護又轟，醫管局更指不會向醫護提供膳食，而醫院內亦無廚房及餐廳，擔心是否要醫護自行叫外賣；該醫護又指，亞博的社區治療設施將於3月初停用，憂慮停用後臨時醫院的醫護在膳食方面的支援會否更少。

投訴的醫護又指，醫管局本來要求該批醫護在本月20日「開工」，但其後改稱26號才能啟用醫院，「呢幾日就迫大家放假」，而且雖然醫院即將投入服務，卻仍未向醫護人員提供未來一個月的更表，「星期五開工，要返shift（輪更），今日（接受訪問時是周日）都仲未有更表！」

病人減少：有啲醫護無嘢畀佢哋做

該名醫護質疑，現時只有200多名確診病人在公立醫院留醫，數字較高峰期大幅回落，公立醫院有能力照顧到這批病人，醫管局卻要求啟用臨時醫院，並在每間醫院抽調人手到臨時醫院，只是為了「做show」：「咁少症都開，其實無咩嘢畀人做，有啲醫護無嘢畀佢哋做，只叫佢哋Stand-by（候命），嘥氣！點解一定要開？調走醫院啲人去做show！」

九龍西醫院聯網發言人回覆指控時指，在北大嶼山醫院香港感染控制中心工作的員工，膳食安排與北大嶼山醫院及其他公立醫院一致，員工可自行安排膳食，即使亞博的社區治療設施關閉，職員仍可向亞博餐廳訂購食物。至於接駁巴士服務將會配合病房運作提供予員工。

發言人稱，該院首階段提供48張病床，並會24小時運作，中心已透過內部調配人手，從各聯網調配約15名醫生、40名護士及30位化驗室人員及其他支援人員，中心將視乎疫情發展，根據運作需要調整人手安排。