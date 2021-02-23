垃圾徵費｜政府料實施後年花6.4億元　生產分銷指定垃圾袋及標籤

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-02-23 21:21

垃圾徵費醖釀多年，環保署向立法會提交文件交代開支詳情，預期實施後的非人手經常開支約為每年6.4億元，包括用於生產、分銷和管理指定垃圾袋及標籤、應付綜援和高額長者生活津貼方面的津貼加幅、營運按廢物重量徵收「入閘費」的登記及帳目系統；以及為回收和減廢措施展開宣傳與公眾教育。

政府預期，實施垃圾徵費後的非人手經常開支約為每年6.4億元，包括用於生產、分銷和管理指定垃圾袋及標籤等。（資料圖片）

料其後開支達10億元

政府文件指出，2020/21財政年度的相關預算開支約為5億元，當中主要包括廢紙收集及回收服務（約1.3億元)、為社區回收設施「回收便利點」提供常規性撥款（約1.3億元)、擴大「綠展隊」服務範圍（約1億元)、廚餘收集服務先導計劃（約6,400萬元)，以及塑膠可回收物料回收服務先導計劃（約1,300萬元)。

倘《條例草案》於今年7月前通過，2021/22及2022/23 財政年度的相關預算開支合共約為920萬元，主要用作建立帳戶登記及帳目系統，以及發展指定垃圾袋及標籤生產、分銷和管理系統的前期費用。

政府預期在垃圾收費實施的財政年度起，進一步增加撥款至不少於約8億元至10億元以加強減廢和回收工作，該項每年撥款的數額與估算的初期收費總收入相若，達致「專款專用」的效果。

撤回開設9個首長級公務員職位

在人手開支方面，環保署撤回原建議開設9個首長級公務員職位，改為安排196名非首長級人員支援計劃；開設150個非公務員合約職位；以及額外開設7個非公務員職員，每年涉及開支近2億元。

此外，計劃未實施，政府在2019/20及2020/21財政年度已分別花費1,640萬元與2,440萬元，用於宣傳、教育及相關公眾參與活動，以及改造和提升垃圾收集站設施等。