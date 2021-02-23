恒生大學擬辦政經哲三合一學士　何順文：首要保護學術自由自主

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-02-23 20:58

教育局早前更新自資院校開辦學士課程審批程序，大學申請時須先交教育局審批，非如以往般先交學術資歷評審局。香港恒生大學今日（23日）舉行傳媒春茗時，校長何順文被問及有關安排，他承認新做法是「多了關卡」，直言曾擔心會影響大學設計新課程的自主性，目前大學正了解新安排的運作細節，暫沒面對大困難，相信政府主要是由畢業生就業及社會人材分配角度考慮。 他透露恒大有意開辦全港首個混合政治哲學及經濟的學士課程，訓練有批判思考、懂領導及規劃的人才。 何順文又說，恒大至今沒就國安法收到政府任何特別指示，由於課程經審批後不可隨意更改，亦須考慮課程的時間分配，暫沒計劃開辦國安法相關的新課程或課題。他強調「最重要是大學要保護學術自主及學術自由，所有事須合法」，恒大師生可自主舉辦非學習課程以外的合法活動。

香港恒生大學今日（23日）舉行傳媒春茗，校長何順文（左）及協理副校長曹虹（右）出席。（鄧穎琳攝）

新課程培訓批判思考領導人才

校長何順文今日（23日）談及恒大未來發展時透露，恒大有意開辦全港首個混合政治哲學及經濟學士課程（暫時簡稱PPE），目標每年學額為30至40個。他形容校方已籌備了一段時間，並正向教育局申請審批，詳情會在獲審批後才公布。

他解釋，期望PPE課程訓練出有批判思考、懂領導及規劃的人才，貫徹恒大一直以來訓練跨學科人材的宗旨。師資方面，他透露校方團隊會按程序安排及招聘合符學術水平等要求的教師。

恒大有意開辦全港首個混合政治哲學及經濟學士課程，訓練有批判思考、懂領導及規劃的人才。（鄧穎琳攝）

無計劃新增國安課程 師生有自由辦合法活動

至於港區國安法成立，會否影響課程審批或大學教學？何順文說，暫無收到政府就國安法有任何正式通知或指引，重申按現時規定，課程通過審批後不可隨便更改，校方暫沒計劃因國安法而開辦新課程或新課題。

他又指出，近來不少人對大學課程提出建議，如希望加入道德教育等，惟大學設計課程有先後次序，須考慮學分如何分配，強調「最重要是大學要保護學術自主及自由」，若恒大師生認為有需要，可自主舉辦非學習課程以外的活動。

香港恒生大學為自資院校，設計新課程時須經教育局等部門審批。（鄧穎琳攝）

曾擔心教育局更新自資學位課程會影響自主性

教育局接納「檢討自資專上教育專責小組」2018年報告，更新自資專上院校頒授學位的申請機制。大學學院委員會和教務委員會審批開辦學位課程建議後，會先由教育局審視課程，而非如以往般先經學術及職業資歷評審局審批。

被問到新安排對恒大申請開辦新課程時有否阻礙，又或有否被要求在課程中加入國安或國民教育元素？何順文形容，新安排是「多了關卡」，最初曾擔心會影響設計新課程的自主性，但相信政府主要由畢業生就業及社會人材分配角度考慮，希望為大專界「分工」，整合重覆的課程。他又說，由於PPE等課程早於新要求開始前進行審批程序，故不受影響，大學仍在摸索新安排，暫沒遇到大困難，只是較擔心安排會延長審批新課程時間。