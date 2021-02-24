財政預算案｜政府撥10億資助40年樓齡舊樓維修渠管　不設資產審查

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-02-24 15:26

【財政預算案2021／電子消費券／股票印花稅】新冠肺炎疫情持續，大廈渠管疑屢成為「播毒」主因，引來社會關注。新一份《財政預算案》今日（24日）出爐，當中提及預留10億元，以資助超過3,000幢老舊樓宇維修渠管，當中會針對40年或以上樓齡、租值較低的舊樓。 計劃不設資產審查，可資助工程的8成金額，上限是12萬至100萬元，資助額上限會根據大廈的單位數目計算。資助主要針對公用渠管，當中包括不在單位內、但連接公用渠管的分支渠管，即外牆喉管等。

新一份《財政預算案》會預留10億元，以資助超過3,000幢老舊樓宇維修渠管。（資料圖片/羅君豪攝）

新一份《財政預算案》提到預留10億元，資助超過3,000幢差餉租不高的老舊樓宇業主，進行渠管維修或提升工程。而針對無力自行籌組工程的大廈，例如「三無大廈」，屋宇署會運用《建築物條例》下的權力，代業主進行工程，他們可受惠於資助計劃。

針對40年或以上樓齡舊樓

消息人士透露，計劃會針對40年或以上樓齡、租值較低的舊樓，當中涉約9,600幢大廈。估價會考慮樓宇更新大行動2017/18年標準，即市區樓宇單位差餉租值不超過16.2萬元；新界則不多於12.4萬元。

對於現時本港有9,600幢舊樓，但今次計劃只資助約3,000幢。消息人士認為未必每幢樓都有需要申請，坦言「做住先」。

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資助工程8成金額 不設資產審查

消息指，計劃會資助工程的8成金額，上限是12萬至100萬元。資助額上限會根據大廈的單位數目計算，據了解，若大廈有約20伙，金額便可獲12萬；若有約200伙單位或上，則可獲100萬元。

據悉，計劃不設資產審查，而業主亦不一定自住在單位內。消息人士又指，搭棚往往佔工程費最大部份，故今次資助可以涵蓋相關費用。

資助主要針對公用渠管，當中包括不在單位內、但連接公用渠管的分支渠管，即外牆喉管等。（資料圖片/盧翊銘攝）

針對公用喉管

消息人士指出，資助主要針對公用渠管，當中包括不在單位內、但連接公用渠管的分支渠管，即外牆喉管等。至於單位內自用的渠道則不包括在內，需要由業主自行負責。消息人士解釋，由於這是業主責任，為了確保善用公帑、減少維修等時間，故單位內的自用喉管要由業主自己負責。

分兩大申請方法

據了解，申請資助有兩個方法。若大廈有能力籌組法團，無論是否有修葺令，都可以自行向市建局申請資助，完成工程並獲檢查後，便可獲得資助金額；至於第二個方法，則是針對無能力籌組法團的大廈，例如「三無」大廈，屋宇署會選擇承辦商完成工程，之後會向業主取回工程費，屆時業主可申請相關資助。若業主不償還工程款項，最終或會被釘契。

消息透露，屋宇署會以風險為本工作，例如檢視那些已有修葺令的舊樓，又指現時已約500幢舊樓未有遵辦命令。

過去有不少舊樓爆疫，當中有大廈的喉管疑因滲漏雜草叢生。（資料圖片/盧翊銘攝）

料5月推出計劃

消息指，政府希望預算案獲批後，5月能推出計劃。政府希望今年底內，可為300幢大廈展開工程，而該10億元撥款並無時限，但預計未來5至6年可完成計劃。