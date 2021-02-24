財政預算案｜差餉租值重估　舖位插水式跌逾一成　逾十年來最多

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-02-24 20:04

【財政預算案2021／電子消費券／股票印花稅】受疫情影響，本港經濟大受打擊，物業租值亦迅速下滑。財政司司長陳茂波今日（24日）宣布新一份《財政預算案》，同時公布重估的應課差餉租值。根據最新估算，2021/22年度的應課差餉租值平均下跌6.8%，其中十大藍籌屋苑增幅不再，全線錄得降幅，黃埔花園、沙田第一城跌幅更高值6%。 另外，非住宅單位的租值更插水下滑，大跌約一成，其中以舖位及商業單位最慘烈，降幅達到10.2%。 差估署助理署長鄧燕霞形容，今次數據反映疫情對香港經濟的影響，其中私人住宅及非住宅單位的跌幅，分別是4年及11年來最多。

新一份《財政預算案》今日出爐，同時公布重估的應課差餉租值。（資料圖片）

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住宅單位租值全線下跌

根據估算，全港住宅單位在重估應課差餉租值後，全部單位類型都錄得跌幅，私人住宅單位平均下跌4.1%，跌幅介乎3.4%至5.8%，當中跌幅最大的，是面積達1,076平方呎及以上的大型私樓單位。

翻查資料，根據去年估算，當時全部單位類型雖然同樣錄得跌幅，但跌幅只介乎0.8%至1.5%，即今次降幅遠超去年數據。

住宅單位差餉租值平均變化

十大屋苑租值勁跌

以十大藍籌屋苑為例，今次全部屋苑租值都大跌，平均減幅介乎3%至6%，當中以沙田第一城和黃埔花園跌幅最多，高達6%。

根據去年數據，雖然在十大屋苑中，有6個屋苑出現跌幅，但當時仍有4個屋苑沒有變化，當中包括德福花園、黃埔花園、嘉湖山莊和沙田第一城，但今次這些屋苑的平均租值一樣大減。

十大藍籌屋苑每月差餉平均升幅

非住宅單位的最新應課差餉估值，是自2010/2011年度跌幅最大。（資料圖片）

鋪位及商業單位急跌一成

而非住宅物業的重估應課差餉租值亦插水大跌，平均跌幅高達10.1%，遠超去年的4.2%，當中以鋪位及商業單位最慘烈，跌幅高達10.2%；其次是寫字樓，跌幅達9.5%。

非住宅單位差餉租值平均升幅

在非住宅單位中，以舖位及商業單位的租值跌幅最勁，平均跌幅高達10.2%。（資料圖片/張浩維攝）

反映去年10月租金水平

差估署助理署長鄧燕霞指出，今次私人住宅單位平均跌4.1%，是自17/18年以來跌幅最大；至於非住宅單位，更是自2010/2011年度跌幅最大，雖然去年曾有回調，但仍然不如今次的跌幅。

鄧說，今次的數據反映了去年10月的租金水平，估計在經濟下滑時，不少人想節省租金，故由較貴的住所搬到較便宜的地方，甚至「大屋搬細屋」。

在非住宅單位中，當中以舖位及商業單位跌幅最勁，她稱遊客區舖位的租金減幅較多，例如銅鑼灣、尖沙咀、中環、旺角，而在疫情下，不少處所都要關閉，因此受到影響。她又指，現時有不少人在家工作，公司未必需要租用昂貴或較大的辦公室，或搬到較平租的商業區，甚至有寫字樓被丟空，故寫字樓的租值跌幅亦不少。