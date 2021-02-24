私家車牌費增三成冀紓緩塞車　車主斥做法白痴　批財赤向車主開刀

撰文： 曾凱欣 最後更新日期： 2021-02-24 16:57

財政司司長陳茂波今日（24日）公布新一份的《財政預算案》，私家車及電動客車的車輛牌照費用增幅近三成，希望可紓緩交通擠塞。 有車主認為，牌費加幅太高，當局為紓緩塞車一次過加三成做法不合理，認為違泊及車位不足，才是塞車問題主因，質疑港府未有對症下藥，解決根本問題，做法「好白痴」。車主又質疑政府，似乎只是因為出現財赤，向車主身上「開刀」。

加三成牌費為舒緩塞車不合理 車主：應解決車位不足問題

車主林先生指，車輛牌照費用一次過加三成做法不合理，直言「其實我想講粗口」。林先生續指，「加冇問題，但一次過加3成，話為咗舒緩塞車，做法好白痴」。他質疑，政府未對症下藥，違例泊車方是令塞車問題嚴重的主因，質疑政府是因為出現財赤，只好向車主「開刀」。他又透露，自己已駕車五年，每年屋苑亦要以抽簽方式分配車位，政府未有解決泊車位不足的問題，反而增加車輛牌照費用，根本無助解決塞車問題。

預算案又公布，不超過1,500c.c的汽油私家車，一年期牌費會由現時3,929元，增至5,074元。林先生認為，在疫情下薪金未見增長，增加牌費對他而言有一定負擔，但因為出行有需要，暫未打算不續牌照。

政府公布私家車及電動客車車輛牌照費用增幅近三成，希望可以紓緩交通擠塞。（曾凱欣攝）

有車主質疑政府「趁火打劫」

現時市民續領於今年6月23日或之前屆滿的私家車或電動客車的車輛牌照，可繼續繳付調整前的每年牌照費。車主張先生提到，今日交費仍然是舊價，但日後牌照費用，會由本身約3,000多元增至5,000多元，「梗係貴啦」。他又認為政府做法不好，直指「呢個情況（疫情）仲趁火打劫」。不過他認為，由於出入依然有需要使用私家車，加上疫情「自己揸車好啲」，故加價亦只好接受。

牌費應逐年加 車主：市民冇得揀

車主麥先生認為，牌費加幅三成屬「離譜」，即使「通漲都唔係一年咁加哂（牌費），應該分年加」，又認為疫情下本港經濟環境差，政府更不應該在此時增加牌費。他透露，加價後自己由每年要繳交約5,700元，增至6,000元至7,000元，直言作為市民無法選擇，不可能因為政府加價而不使用私家車。他又覺得，政府宣布政策時「鍾意冇預告」，今早得悉消息時亦感到愕然，不過個人而言亦能負擔費用，會繼續為車輛續牌。

麥先生又認為，私家車對某些市民而言未必只是代步，可能是用來「搵食」，一刀切加價，可能會令市民百上加斤。