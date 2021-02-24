財政預算案｜斥約半億改善10條熱門山徑　鳳凰山、獅子山都有份

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-02-24 17:12

【財政預算案2021】政府宣布，將預留5億元優化部分郊野公園設施，例如增加觀景台、樹頂歷奇和升級露營地點等康樂元素，另預留5,500萬元就郊野公園內10條熱門及具旅遊潛力的行山徑推行第二期改善計劃，提升市民及旅客的消閒體驗，增設飲水機、增加植被及改善行山徑等。 政府消息指，將改善的熱門行山徑，包括鳳凰徑第三段、獅子山歷史徑及城門歷史徑等；而戰時遺跡如松林炮台、城門碉堡會加設導賞牌，又料將設20個開放式博物館，另會用水沖廁所替代旱廁。

▼財政預算案2021 惠民措施懶人包▼

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新出爐的《財政預算案》宣布，會預留約5億元改善部分郊野公園設施，例如增加觀景台、樹頂歷奇和升級露營地點等康樂元素；又會改善洗手間設施、燒烤及野餐地點，以及修葺戰時遺跡，作開放式博物館。

新設施會盡量符合低碳及綠色原則，設計融入自然，亦顧及不同年齡層及傷健人士需要。政府預計，新設施將於未來兩、三年，開始陸續落成供市民享用。政府消息人士指，戰時遺跡如松林炮台、城門碉堡會加設導賞牌，又料將設20個開放式博物館，同時會用水沖廁所替代旱廁。

陳茂波宣布，預留5,500萬元就郊野公園內10條熱門及具旅遊潛力的行山徑推行第二期改善計劃，提升市民及旅客的消閒體驗，增設飲水機、增加植被及改善行山徑等。（李澤彤攝）

改善10條熱門行山徑

政府亦已預留5,500萬元，讓旅遊事務署聯同漁農自然護理署在未來5年，就郊野公園內10條熱門及具旅遊潛力的行山徑，推行第二期改善計劃，提升市民及旅客的消閒體驗。消息指，改善計劃包括增設飲水機、增加植被及指示牌、完善行山徑等，涉及行山徑由漁護署挑選，包括獅子山歷史徑、城門歷史徑、香港仔畔塘徑、鳳凰徑第三段、橫七古道、梧桐寨瀑布徑、戰地遺跡徑–鹿頸、太墩至北潭涌、石龍拱至蓮花山、楓香林至黃泥墩水塘。

10條列入改善計劃的行山徑包括： 獅子山歷史徑（獅子山郊野公園） 城門歷史徑（城門郊野公園） 香港仔畔塘徑（香港仔郊野公園） 鳳凰徑第三段（南大嶼郊野公園） 橫七古道（八仙嶺郊野公園） 梧桐寨瀑布徑（大帽山郊野公園） 戰地遺跡徑 - 鹿頸（八仙嶺郊野公園） 太墩至北潭涌（西貢東郊野公園） 石龍拱至蓮花山（大帽山郊野公園） 楓香林至黃泥墩水塘（大欖郊野公園）

測量師學會表示，留意到自從去年疫情嚴重以來，市民喜歡到郊野公園進行各類戶外活動，有些行山熱點地方的植披受到嚴重破壞，出現大片沙土化情況，如果不作任何補救措施，等到雨季來臨，容易造成水土流失，甚至山泥傾倒災害，建議政府應全力恢復受影響地方的植披，真正保護好山體。

環團綠惜地球歡迎增撥資源改善基本設施，但預算案未見提及增設環保及保育設施，例如回收桶及防野生動物翻倒的垃圾收集設施、及加強郊遊禮儀教育等配套。團體認為，大肆開發未必能長遠保持消閒質素，建議先進行郊野景點承載力研究，以免破壞現有珍貴的郊野環境及旅遊資源。

政府會預留3.18億元推行「提升足球場設施五年計劃」。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

加裝戶外健身設施

此外，為照顧市民對健身設施的不同需求，康文署新建或翻新公園時，例如快將落成的北區一鳴路公園及屯門蝴蝶灣公園，會因應需要，安裝更多新穎的戶外健身設施。

政府亦將於2023年落成的啟德體育園，其中兩個主要場館，可供舉辦國際及本地足球賽事。「體育及康樂設施5年計劃」亦會加建或改建12個足球場，包括元朗大球場的重建工程。政府會預留3.18億元推行「提升足球場設施5年計劃」，大幅增加符合國際標準的5人足球場、研究把現有場地擴建為標準11人草地足球場，以及加快更新人造草地，涉及康文署轄下超過70個場地。

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