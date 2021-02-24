財政預算案｜本年度「牛肉乾」罰款近9億創新高　料下年度破10億

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-02-24 20:10

財政司司長陳茂波今日（24日）公布新一份《財政預算案》，在「罰款、沒收及罰金」方面，2021/22年度預算收入17.9億元，當中俗稱「牛肉乾」的「定額罰款制度（交通違例事項）」預算破歷年紀錄，高達10.24億元，較本年度（20/21年度）修訂上升14%，若以「最低消費」320元定額罰款計算，要抄超過310萬張告票才能達標。

高盛（亞洲）27億遭證監會罰款27億

2020/21年度「罰款、沒收及罰金」修訂預算為46.8億元，較原來預算15.8億元多1.93倍，主要收入增加來自「法院裁定的罰款及法定罰金」下從證券及期貨事務監察委員會命令的罰款所得的32.5億元，而2021/22年度預算回落至4.5億元。

證監會去年10月裁定高盛（亞洲）有限責任公司因在管理層監督、風險、合規及打擊洗錢等監控方面犯有嚴重失誤和缺失，令1Malaysia Development Berhad（1MDB）於2012年及2013年透過三次債券發售，籌得的65億美元中有26億美元被挪用，證監會發出譴責及罰款3.5億美元(折算27.1億港元)。

警方打擊違例泊車抄牌。（資料圖片）

預算下年度發出310萬張「牛肉乾」

至於俗稱「牛肉乾」的「定額罰款制度（交通違例事項）」，2021/22度預算高達10.24億元，若以「最低消費」320元定額罰款計算，涉超過310萬張告票。翻查2017/18至2020/21年，相關罰款界乎6.07億元至8.98億元，以本年度最高。

引入流動錄影、自動車牌識別系統捉違泊

警隊早前承認，因處理2019年反修例風波，打擊違泊執法行動有所下降，該年度「牛肉乾」罰款跌至新低約4.81億元，隨着月社會氣氛緩和，警方明言會調配人手加強執法行動。而警隊近年已引入「電子牛肉乾」、利用「流動錄影」，「自動車牌識別系統」科技提升執法。據警務處臨時數字，警方去年就違泊發出近270萬張「牛肉乾」。

其餘定額罰款制度中，汽車引擎空轉罰款預算增幅最多1.67倍，約1.6萬元；刑事訴訟預算2.46億元，預期增加14%。

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