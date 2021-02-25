華大基因試劑套裝涉侵權　官裁定仍可轉運海外客戶　但不包括新客

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-02-25 17:40

有份負責全民自願檢測計劃的華大基因，其多間相關公司早前遭一間跨國生物科技公司入稟，指其多個基因測序試劑套裝涉侵犯專利。華大在早前的聆訊承諾限制提供試劑套裝和測序服務，惟跨國生物科技公司欲對華大作進一步限制，法官今日（25日）裁定華大仍可轉運貨品予現有的海外客戶，但不包括新客戶，華大承諾會遵守有關事項，故法庭未頒下臨時禁令。案件將於2022年12月8日進行正審。

原告Illumina Cambridge Limited，六名被告：深圳華大智造科技股份有限公司、香港華大基因醫療設備有限公司、MGI International Sales Co., Limited、華大基因香港研發中心有限公司、華大基因科技服務有限公司和華大基因健康科技（香港）有限公司。

早前承認不會尋找新本地客戶

華大早前承諾，就涉案相關測序儀器和試劑，將不會尋找新本地客戶，亦只可向本地客戶提供補充和替換服務，而提供基因測序服務時，需維持特定的數量，但仍可轉運貨品至海外。

仍可轉運貨品予現有海外客戶

原告昨日要求作進一步限制，亦要求華大披露客戶的資料，但法官今日裁定華大仍可轉運貨品予現有的海外客戶，但不包括新客戶，而現階段亦不用華大披露客戶資料。案件將於2022年12月8日進行正審。

華大發聲明指，對於香港高等法院沒有頒佈禁令表示歡迎，並會遵守承諾。華大亦透露，已針對Illumina以不合法方式獲取專利的行為，在美國向其發起反壟斷訴訟，並獲得法院受理。

案件編號：HCIP47/2020