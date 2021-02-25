電子消費券｜嫌手續費高拒裝電子支付　建華街市檔販：樣樣都收錢

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-02-25 18:58

本港新冠肺炎疫情已肆虐逾一年，就封關防疫措施影響，零售及飲食業界已進入寒冬，香港政府於昨日（25日）公布2021/22年度的財政預算案，指最快於今年暑假推出電子消費券，只適用於本地商戶以刺激消費。 有建華街市的檔販表示，由於每月已繳付租金，及建華額外徵收的費用，因此不願安裝電子收款機，避免被收取手續費。亦有職員指，電子消費券僅對市民有幫助，反而加重工作負擔，建議直接派現金。「忙嗰時收唔切嘛，又要做呢樣做嗰樣。」

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建華「香港街市」近年翻新多個街市，並引入電子支付系統及積分兌換禮品的制度，相比食環署轄下的街市顯得更整潔。葵盛東街市亦由建華管理，但美輪美奐的背後，檔主及職員似乎不願使用電子支付系統，亦認為消費券對街市幫助不大。

檔主：堅持現金收款

財政司司長陳茂波昨日表示，將與電子支付營辦商商討，包括八達通、AlipayHK、Payme等，透過這些電子支付平台發放電子消費券。不過，街市檔販作為傳統的行業，電子支付普及度並不高。菜檔檔主珍姐坦言，只收取現金，若顧客的現金不足，迫於無奈下會使用個人AlipayHK收款。

珍姐解釋，近日生意已慘淡，僅約3,000元的生意額，而電子支付向商戶收取手續費，「八達通又要，微信又要，樣樣都收手續費咁賺得幾多？」她亦指，建華設計了積分制度，顧客購物後可儲分兌換禮品，每消費1元可獲0.1分。

珍姐堅決抗拒電子支付收款，不解政府為何不推出紙本消費券。（歐陽德浩攝）

建華透過顧客積分記錄檔販生意額

然而，建華向每個檔販派發儲分機，以記錄顧客消費金額計算積分，同時亦代表記錄了每個檔販的生意額。若顧客累積購物100元，同時檔販亦須向建華付1.5元。「一日三四千蚊生意，每個月又要交千幾蚊（積分），仲有交埋租呢？」

因此珍姐堅決抗拒電子支付收款，並不解政府為何不推出紙本消費券，認為可派發10元或20元1張消費卷，甚至直接派發現金，以方便市民購物。 「咁樣邊度買嘢都得，就唔會益咗八達通，益晒大公司囉。」問到會否擔心顧客只到收取電子支付的商戶購物，她表示「咁咪去啦，都冇辦法喇。」

街市職員：加重工作負擔

此外，亦有多名街市職員表示，沒有安裝電子支付收款，指電子消費券僅對市民有幫助，反而加重工作負擔。「忙嗰時收唔切嘛，又要做呢樣做嗰樣。」

亦有職員認為政府強行推廣電子支付，亦不解屆時消費券如何與八達通連結，並憂慮長者或不懂使用，建議直接派發現金。「點分到政府嘅八達通定我嘅八達通呢？」

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