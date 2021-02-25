新冠肺炎．最新｜BioNTech疫苗分兩班機抵港　周六先付運首批

撰文： 袁澍 鍾妍 麥凱茵 李恩慈 鄭翠碧 陳家怡 張嘉敏 最後更新日期： 2021-02-26 00:01

第四波疫情持續，本港昨日（25日）新增13宗確診個案，累計增至10,927宗。政府今日（26日）將展開大規模的新冠疫苗接種計劃，五類人士優先接種。至於另一款疫苗復星／BioNTech，據了解會分兩班機運抵香港，其中首班機會延至周六(27日)才抵達，數天後會有第二班機到港，兩班機合共有100萬劑疫苗。

▼３圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

▼臨時醫院「北大嶼山醫院香港感染控制中心」▼

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昨日總覽：

科興疫苗｜五間社區接種中心啟用 承辦商：4、5分鐘就接種一人

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臨時醫院｜48張隔離病床明早啟用 接收病情輕度或中度新冠患者

何栢良指K11 Musea食客群組及不明源頭個案現危險訊號

▼2月23日，5類優先群組人士率先到中央圖書館的接種中心接種疫苗▼

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新冠疫苗｜接種計劃明展開 藥劑專科學院籲匯報不適

▼2.23 200名特定群組人員接種科興疫苗▼

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▼科興、BioNTech/復星疫苗 港九新界接種地點名單▼

【00:05】本港今日（25日）新增13宗確診個案，政府於晚上刊憲，將8座住宅大廈納入強制檢測，包括大埔策誠軒Ｉ座、將軍澳維景灣畔第16座等，而愛民邨建民樓及嘉民樓亦需要強檢。任何人士於2月12日至2月25日期間，曾身處有關地點超過兩小時，需要於2月27日或之前作檢測。

強制檢測大廈｜增8樓宇 維景灣畔第16座、愛民邨兩座大廈上榜

▼2.19首批100萬劑科興疫苗抵港▼

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【00:01】衞生防護中心晚上更新患者行蹤，多13間餐廳上榜。當中曾到訪K11 MUSEA名潮食館的41歲男患者，於三日內曾到訪5間餐廳，包括元朗形點一期「北京樓」。此外，於確診者居住的大廈名單，太古有兩座大廈新增確診者，包括康怡花園D座及逸樺園1座。而有無源頭個案居於大埔策誠軒 I 座。

確診食肆大廈｜增13餐廳 名潮食館男患者3日訪5食肆 包括北京樓

▼ 過去14天確診患者行蹤、住址▼